„Egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni” – Tévedésből a HVG újságírójának is elküldték, milyen indokkal utasítják el az interjúkérelmét

rendőrség;sajtó;interjú;szexuális zaklatás;őszinteség;

2026-09-29 08:46:00 CEST

Az újságírója nőket érő utcai szexuális zaklatásról akart volna feltenni kérdéseket.

Egy feltehetően nem neki szánt rendőrségi e-mailt kapott Martini Noémi, a HVG újságírója, miután személyes interjút kért a budapesti utcai zaklatásokról.

A levél „Kedves Attila!” megszólítással kezdődött, címzettjei között három rendőrségi munkatárs szerepelt, és azt írták benne: „Soma szerint egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni.” A lap úgy véli, a név Csécsi Soma szóvivőre utalhatott.

Martini Noémi indította szeptember első hetében. Budapest rendőrfőkapitányától kért interjút az utcai zaklatásokról. Baricska Norbert Tamás részvételével akkor nem vállalták a beszélgetést, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztálya azt válaszolta: az interjú lehetőségével nem kívánnak élni. Közben a HVG anonim kérdőívére néhány hét alatt több mint 300 történet érkezett, 93 százalékuk nőktől; a beszámolók nagy része budapesti utcákon és tömegközlekedési járatokon történt szexuális zaklatásról szólt.

A lap ezután ismét nyilatkozót kért a rendőrségtől. Csécsi Soma telefonon konkrét kérdéseket kért, hogy találhassanak megszólalót. Martini Noémi elküldte a témákat, és ismét rövid interjút kért a rendőrfőkapitánnyal. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) végül csak néhány kérdésre válaszolt írásban. Amikor az újságíró ennek okáról érdeklődött, néhány órán belül megérkezett hozzá egy e-mail, vélhetően véletlenül; a levél feltehetően nem neki volt szánva.