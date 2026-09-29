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Alonso még mindig versenyképesnek érzi magát

Fernando Alonso szerződést hosszabbított az Aston Martinnal

Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.

„Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok és a Forma-1 megszállottja” – jelentette ki a 45 éves spanyol pilóta, aki 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban. A csapat keddi bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso - akivel kapcsolatban kérdéses volt, hogy folytatja-e pályafutását - 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, nyolcszor állt dobogón, és kétszer volt második.

Mind az északír, mind a magyar válogatott szövetségi kapitánya használta a „csalódott” szót a belfasti Nemzetek Ligája-találkozó után.