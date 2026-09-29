Fernando Alonso szerződést hosszabbított az Aston Martinnal

Fernando Alonso;Forma-1;

2026-09-29 15:47:00 CEST

Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.

„Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok és a Forma-1 megszállottja” – jelentette ki a 45 éves spanyol pilóta, aki 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban. A csapat keddi bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso - akivel kapcsolatban kérdéses volt, hogy folytatja-e pályafutását - 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, nyolcszor állt dobogón, és kétszer volt második.