Alonso, Bottas, Manor: igen

Nagyon úgy tűnik, hogy Bernie Ecclestone és a teljes Formula 1 fellélegezhet, ugyanis a hétvégi Maláj Nagydíjon teljes lehet a mezőny. Egyrészt Fernando Alonso (McLaren) és Valtteri Bottas (Williams) visszatérése biztossá vált, miután mindketten átmentek az FIA ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton. Alonsónak a 2007-es Brazil Nagydíj óta ez lesz az első versenyhétvégéje a McLarennel – s a legelső a Hondával, míg Bottas is teljesítheti idei első futamát.