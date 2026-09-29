Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.
Lando Norris zárt másodikként, a dobogó alsó fokára pedig Fernando Alonso állhatott fel.
A második helyen a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso végzett, a dobogó alsó fokára pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton állhatott fel.
A 25 éves holland pilótának ez az idei negyedik és pályafutása 39. futamgyőzelme. Mögötte a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso végzett másodikként, a dobogó alsó fokára pedig Esteban Ocon állhatott fel.
A Forma-1 kétszeres világbajnok spanyol versenyzője 2023-tól váltja a négyszeres világbajnok német pilótát, aki ez év végén visszavonul.
A kétszeres világbajnok spanyol két éve távozott a legrangosabb autóverseny-sorozatból, most a csapatok közötti átigazolások nyitották meg előtte az utat.
A spanyol pilóta kedden jelentette be, hogy a szezon végén befejezi pályafutását a Forma-1-ben.
Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne is 15 rajthelyes büntetést kap a hétvégi, azerbajdzsáni Forma 1-es Nagydíjon.
Nem indul Fernando Alonso az autós Forma-1-es világbajnoki sorozatba tartozó Monacói Nagydíjon május 28-án. A McLaren-Honda spanyol pilótája azért hagyja ki ezt a versenyt, mert helyette a híres Indy 500-as versenyen vesz részt az Egyesült Államokban.
Egykori versenytárstól kapott elismerést Michael Schumacher. A korábbi pilótáról a kétszeres világbajnok Fernando Alonso nyilatkozott az Auto, Motor und Sport című német magazinnak.
Bahreinhez hasonlóan – ahol a kétszeres bajnokot végül Stoffel Vandoorne helyettesítette – Kínában sem volt biztos, rajthoz állhat-e Fernando Alonso. Helyi idő szerint este 7 előtt döntöttek sorsáról - írja a Formula.hu.
A ThisisF1 honlapja listát készített a Forma-1-es versenyzők fizetéséről, azonban nem csak az alapbéreket vette figyelembe, hanem a különböző, elsősorban a teljesítmény után járó bónuszokat is. Mivel arról nincs pontos információ, hogy mekkora ezeknek a plusz pénzeknek az összege, ezért nehéz felállítani a valós sorrendet.
A tavalyi Forma-1-es Orosz Nagydíjnál sokkal izgalmasabbra sikeredett az idei verseny, melynek utolsó körében dőlt el a harmadik hely sorsa. A dobogó legfelső fokán Lewis Hamilton ünnepelhetett kucsmájában, míg a csapattárs Nico Rosberg technikai hiba miatt kiesett. A Mercedes már most megszerezte a legjobb konstruktőröknek járó címet. Igaz, ez csak két órával a verseny után dőlt el.
A Forma-1-es versenynaptár 15. helyszínén, az Orosz Nagydíjon megszerezheti konstruktőri világbajnoki címét a legyőzhetetlennek tűnő Mercedes. A figyelem középpontjában azonban nemcsak Lewis Hamiltonék, hanem a hazai pilóta, Danyiil Kvjat áll.
Hiába rajtolhatott tavalyhoz hasonlóan az élről a Forma-1-es Japán Nagydíjon a világbajnoki pontversenyben második Nico Rosberg, ezúttal is előtte végzett csapattársa, a címvédő Lewis Hamilton. Az élbolyban nem történt sok nyílt sisakos küzdelem, helyette az szolgáltatott témát, hogy a Hondát pont hazai pályáján szidta a csapat sztárja, Fernando Alonso.
A mai szabadedzésekkel hivatalosan is megkezdődik a 2015-ös Formula 1-es világbajnokság európai állomássorozata Barcelonában. A Mercedes és a Ferrari rengeteg újítást hozott a spanyol futamra, amitől mindkét gárda a másik legyőzését reméli. A hazai nézők kedvence, Fernando Alonso mindenképpen pontszerzőként zárna a versenyt az egyébként még a színeiben is megújult McLarenjével.
Az elmúlt hétvégét követően a bahreini futam előtt nem sokan voltak olyanok, akik azt állították volna, hogy a McLaren és Fernando Alonso idén még nem tapasztalt magasságokba emelkedhet a szahíri sivatagban. Nos, a kétszeres világbajnok spanyol olyat tett, amire a brit istállónál már régóta várnak: egy darabig vezetett a tegnapi első szabadedzésen.
Nagyon úgy tűnik, hogy Bernie Ecclestone és a teljes Formula 1 fellélegezhet, ugyanis a hétvégi Maláj Nagydíjon teljes lehet a mezőny. Egyrészt Fernando Alonso (McLaren) és Valtteri Bottas (Williams) visszatérése biztossá vált, miután mindketten átmentek az FIA ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton. Alonsónak a 2007-es Brazil Nagydíj óta ez lesz az első versenyhétvégéje a McLarennel – s a legelső a Hondával, míg Bottas is teljesítheti idei első futamát.
Megfelelt az orvosi vizsgálaton és így rajthoz állhat a hétvégi Forma-1-es Malajziai Nagydíjon Fernando Alonso, a McLaren spanyol pilótája, aki február végén tesztelés közben szenvedett balesetet.
A spanyol sajtó egybehangzó információi szerint, Fernando Alonso sikeresen teljesítette a kötelező orvosi vizsgálatokat és így ott lehet az idei második Forma-1-es hétvégén, a Maláj Nagydíjon. A spanyol versenyző február 22-én szenvedett balesetet a barcelonai teszt során, amelyen agyrázkódást szenvedett.
Csütörtökön dől el, hogy a hétvégi Malajziai Nagydíjon visszatér-e Fernando Alonso, a McLaren-Honda kétszeres világbajnok spanyol pilótája, aki február végén tesztelés közben szenvedett balesetet.
A száguldó cirkusz rajongóinak nagy örömére végre-valahára elkezdődik a téli tesztsorozat után a 2015-ös világbajnokság. A híradások annak ellenére nem túl sokat foglalkoznak a tavaly mindkét vb-címet nagy fölénnyel besöprő Mercedes idei esélyeivel, ugyanis egyrészt Fernando Alonso hiánya, másrészt a Sauber sporttörténelmi hibája eddig mindent vitt. Már mindenki Melbourne-ben van, és egyelőre a humor több szerepet játszik a pilóták életében, mint a másodpercekkel való küzdelem. Aztán ma hajnalban majd a vicc kikerül pár napra az F1 szótárából.
Az angol Mirror szerint elképzelhető, hogy Fernando Alonso, a Forma 1-es McLaren istálló spanyol pilótája soha többé nem versenyezhet rejtélyes barcelonai balesetét követően! - számolt be a samsungsport.hu.