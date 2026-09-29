Marco Rossit és a rivális szövetségi kapitányát is frusztrálta a gól nélküli döntetlen

Észak-Írország;sajtóvisszhang;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Nemzetek Ligája;Szoboszlai Dominik;

2026-09-29 13:53:00 CEST

Mind az északír, mind a magyar válogatott szövetségi kapitánya használta a „csalódott” szót a belfasti Nemzetek Ligája-találkozó után.

Indokoltan boldogtalan volt mind Michael O'Neill, mind Marco Rossi a belfasti Windsor Parkban lejátszott mérkőzés után, melyen a házigazdák a Nemzetek Ligája első találkozóján Grúzia ellen elért 2-0-s győzelmüket szerették volna megismételni, míg Magyarország az Ukrajnától elszenvedett hazai vereséget igyekezett felejtetni.

Míg a nagy brit nemzeti lapok közül sem a The Times, sem a The Daily Telegraph nem foglalkozott érdemben a mérkőzéssel, a Sky Sports beszámolt arról, hogy O'Neill elszalasztott alkalomként értékelte a történteket.

Meccs utáni megszólalásában elmondta, mennyire „csalódott, amiért csapata a nagyszerű kezdet után nem tudott betalálni a magyarok hálójába. Az első félidei bátor játék során több hibára kényszerítették Szoboszlaiékat, míg Patrick Kelly kétszer is eredményes lehetett volna”.

A sportcsatorna szerint az északírek keltették a jobb csapat benyomását, Magyarországnak mindössze egy olyan lövése volt, amely eltalálta a kaput. A Sky tudósítója kiemeli, hogy kettőjük közül Magyarország a magasabbra rangsorolt csapat, de „csak az este előrehaladtával volt képes helyzeteket teremteni, miközben a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik legfeltűnőbb hozzájárulása a Windsor Parkban összegyűlt tömeg felpaprikázása volt. A magyaroknak láthatólag nem tetszett az északírek fizikai hozzáállása.”

Az ír lapok, az Irish News és az Irish Times számára az is fontos volt, hogy 315 nap után először telt meg Windsor Park. Az Irish News kárörvendve írta le, ahogy a közönség kipécézte a Pool magyar sztárjait, előbb Kerkez Milost fütyülte ki, majd Szoboszlai Dominik minden labdaérintését kommentálta. Amikor a magyar csapatkapitány a hazai szurkolók előtt kényszerült egy szöglet elvégzésére, „fülsiketítő” hangzavar fogadta.

Az Irish Daily Mail belfasti kiadása is kitér Szoboszlaira, aki „futballjával nem tudta megváltoztatni a játék képét, és nem volt képes meghatározó villanással eldönteni a meccset”.

A The Guardian nem hallgatja el, hogy az északír fölény után, amikor a vendéglátók „voltak messze a jobb csapat”, Magyarországnak is voltak lehetőségei, Lukács Dániel és Schäfer András is aktívabb lett, és védekezésre kényszerítette az ellenfelet. A baloldali napilap sem mulasztotta el megjegyezni, hogy Szoboszlai a félidő végén dühösen vonult le a pályáról, és kifogásolta, hogy szabálytalanság történt vele szemben.

Az ostromlott magyar szövetségi kapitány „eredményesebb mérkőzésre számított”, de úgy érzi, „tovább kell menni és már a következő lépésre koncentrálni”. Marco Rossi elsősorban az „eredmény miatt volt csalódott, a játékosok hozzáállására nem volt panasza, ellentétben a koncentrációval és a gólok hiányával”. Az olasz szakvezető megígérte, hogy pénteken, Grúzia ellen is „igyekeznek a maximumot nyújtani, még ha nehéz meccsre is számít az ellenfél erőssége és a magyar nemzeti tizenegyet sújtó körülmények miatt”. Rossi kevéssé örülhetett, ha a Reddit közösségi híraggregáló és vitafórumplatformon megfogalmazott véleményekbe botlott bele a világhálón. Több hozzászóló is kifogásolta a taktikai elképzelések hiányát, a gyenge támadójátékot, de személy szerint a menedzseri teljesítményét is, követelve a távozását.