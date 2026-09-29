Kínos adatvédelmi blama az FBI-nál

Kína;USA;FBI;hackertámadás;adatlopás;félidős választások;

2026-09-29 20:29:00 CEST

Több tízezer dolgozó személyes adatait és műveletekre vonatkozó információt lopott el egy nemzetközi hackerekből álló csoport a washingtoni Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI szerveréről. Bár a csoport közleménye szerint az akcióval csak leckét akartak adni a hivatalnak, szakértők szerint az információk rossz kézbe kerülve nemzetbiztonsági és személyi kockázatot is jelenthetnek.

A Szövetségi Nyomozóiroda mintegy 38 ezer munkatársának nevét, lakcímét, tb-azonosítóját és egészségügyi adatait szerezte meg, de az FBI Oroszországgal, Kínával vagy Iránnal kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatok elhárításán dolgozó egységeinek feladataira vonatkozó adatokat is ellopta egy ShinyHunters nevű, fiatal hackerekből álló nemzetközi csoport. Az akciójukat másnap, szeptember 22-én tették közzé. Állításuk szerint a motivációjuk nem anyagi, hanem erkölcsi természetű volt.

Az FBI által tavasszal közzétett felhívás szerint ugyanis a csoport tevékenysége során egyes áldozatokat és családtagjaikat kényszerítésnek és zaklatásnak tett ki. Ezt a vádat azonban a ShinyHunters határozottan visszautasította. A The New York Timesnak eljutatott levelükben úgy fogalmaztak, hogy

az akciót eredetileg „egy marketingkampánynak szánták, amellyel a tevékenységüket védik”, és már az elején eldöntötték, hogy nem teszik közzé a megszerzett fájlok tartalmát.

Ezt megelőzően szeptember 15-én a holland rendőrség letartóztatott egy 24 éves amszterdami férfit, aki a gyanú szerint az említett hackercsoport tagja. Az információik szerint a ShinyHunters eredetileg Franciaországban szerveződött.

Az amszterdami férfinál tartott házkutatás során laptopokat és más informatikai eszközöket is lefoglaltak. Az adathordozókon talált információ alapján a holland rendőrség azt állítja, hogy két, külföldön elkövetett gyilkosságra is ezeken a csatornákon keresztül adhatták ki az utasítást.

Jellemző a hivatal kaotikus reakciójára, hogy számos alkalmazott kedden a hírportálokról szerzett tudomást adatai ellopásáról, majd szerdán kör-e-mailt kaptak arról, hogy ne feledjék el: október a kiberbiztonság hónapja a szövetségi szervnél. Ezenkívül belső utasítást is kaptak, amelyben éberségre intik a munkatársakat, és arra, hogy ne válaszoljanak ismeretlen számokról érkező hívásokra, hangpostájukhoz pedig AI által generált hangot használjanak.

Súlyos kockázatok

A komédiába hajló incidens azonban kiberbiztonsági szakértők szerint továbbra is jelentős kockázatok hordoz. A Times megszólaltatta az ügyben az Egyesült Királyság korábbi kiberbiztonsági hivatalának vezetőjét, Ciaran Martint, aki szerint az adatalopás „óriási mértékben érintheti az operatív készenlétet”. Egy hasonló léptékű 2015-ös adatlopást is felidézett, amelynek során kínai hackerek a Szövetségi Személyzeti Iroda adatbázisát törték fel, több mint 22 millió szövetségi állományban lévő alkalmazott adatait juttatva Peking kezébe.

„Elveszíteni 20 millió (sic!) szövetségi alkalmazott adatait a kínaiakkal szemben súlyos volt, de legalább tudhatták, hogy nem akarják eladni vagy nyilvánosságra hozni azokat”

– fogalmazott Martin.

Bár a ShinyHunters tagadta, hogy bármilyen célra fel akarná használni a megszerzett adathalmazt, a szivárgás kockázata továbbra is fennáll. Az FBI korábbi és jelenlegi állományának személyes adatai között például a repülőtéri biztonsági szolgálat (TSA) adatbázisában nyilvántartott ügynökök és operatív útvonalaik, valamint a kémelhárító, kábítószer-ellenes vagy orosz, kínai és iráni kémelhárítási osztályokon dolgozók személyi lapja is megtalálható.

Az USA nemzeti érdekei ellen tevékenykedők kezében ezek az információk rendkívül értékesek lehetnek, egyúttal veszélybe sodorhatják a területen dolgozók személyi biztonságát is.

Az igazságügyi minisztérium alá rendelt, Kash Patel által igazgatott FBI ilyen léptékű biztonsági mulasztása minden bizonnyal túlmutat egy szövetségi szerv belső ügyein, hiszen a Trump-adminisztráció kimondott törekvése mindenben saját céljainak alárendelni a szövetségi hivatalokat. Ez a blamázs pedig egy újabb léket jelent az adminisztráció, így a Republikánus Párt hajóján a novemberi félidős választások előtt.