A főváros IX. kerületében ütközött egy mentőautó egy személyautóval. A sérülteket kórházba vitték.
Heten sérültek meg a balesetben.
Többen is megsérültek a balesetben, amelyhez mentőhelikopter is érkezett.
Kispesten ütközött össze egy gépkocsi és egy mentőautó, amelynek sofőrje kisebb sérüléseket szenvedett.
Két helyszínről két embert szállítottak kórházba.
A mentő esethez vonult, szerencsére nem szállítottak beteget, ketten azonban így is megsérültek.
Szirénázó mentő karambolozott a Karolina úton, a jármű oldalára dőlt az ütközés erejétől.
Összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó és egy személyautó vasárnap reggel Abony külterületén, a 40-es főúton, amelyet lezártak a helyszínelés idejére - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.