Mentőautó szenvedett balesetet Abony közelében (fotó)

Összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó és egy személyautó vasárnap reggel Abony külterületén, a 40-es főúton, amelyet lezártak a helyszínelés idejére - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.