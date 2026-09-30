Itt a játék, amivel bárki Hankó Balázs bőrébe bújva szerezheti meg az NKA-millióit

játék;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-09-30 11:22:00 CEST

Egy szürke autó követése a feladat, a bankók gyűjtése mellett az újságírók és az operatőrök is nehezítik a küldetést.

Nem kellett sokat várni, megjelent az első számítógépes játék, amely Hankó Balázs hétfő estéjét örökíti meg.

A feladat egyszerű: az NKA Run nevű játékban a volt miniszter karakterével egy szürke terepjárót követve haladunk az éjszakában, miközben minél több NKA-pénzt kell megszerezni. A játékos dolgát útakadályok, valamint operatőrök és riporterek nehezítik, akiket ki kell kerülni.

A feladat azonban egy idő után már korántsem olyan egyszerű. Munkatársunknak 1251 méter megtétele alatt mindössze 204 millió forintot sikerült összegyűjtenie, így azt sem tudjuk elárulni, mi várja a győztest a játék végén.

Aki szeretne a fideszes politikus bőrébe bújni, és van benne elég bátorság, ide kattintva teheti meg.