Itt a játék, amivel bárki Hankó Balázs bőrébe bújva szerezheti meg az NKA-millióit

Nem kellett sokat várni, megjelent az első számítógépes játék, amely Hankó Balázs hétfő estéjét örökíti meg.
A feladat egyszerű: az NKA Run nevű játékban a volt miniszter karakterével egy szürke terepjárót követve haladunk az éjszakában, miközben minél több NKA-pénzt kell megszerezni. A játékos dolgát útakadályok, valamint operatőrök és riporterek nehezítik, akiket ki kell kerülni.
A feladat azonban egy idő után már korántsem olyan egyszerű. Munkatársunknak 1251 méter megtétele alatt mindössze 204 millió forintot sikerült összegyűjtenie, így azt sem tudjuk elárulni, mi várja a győztest a játék végén.
Aki szeretne a fideszes politikus bőrébe bújni, és van benne elég bátorság, ide kattintva teheti meg.Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázst a 17,3 milliárd forintos NKA-botrány ügyében