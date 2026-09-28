Hankó Balázs elhagyta a frakcióirodát és elindult az ügyészség felé

Fidesz;ügyészség;Orbán Viktor;elszámoltatás;Hankó Balázs;

2026-09-28 20:15:00 CEST

Orbán Viktor élőben közvetítette a tiszás „önkényt”.

Élőben a tiszás önkény: politikai megrendelésre koncepciós per! - ez a szöveg jelent meg Orbán Viktor bukott miniszterelnök Facebook-oldalán, ahol élőben közvetítették, amint Hankó Balázs előbújik a Fidesz frakcióirodájából és elindul az ügyészség épülete felé.

A volt kulturális és innovációs miniszter elismételte, hogy szerinte egy koncepciós per áldozata, ártatlan. Megkapta azonban az idézést az ügyészségtől, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig felszólította, hogy hagyja el az Országházat, így ennek eleget tesz.

Hankó Balázs egész nap látványosan bevonta a családját az eseményekbe, ország-világ előtt közszemlére téve feleségét és gyermekeit. Korábbi sajtótájékoztatója után most is velük együtt hagyták el a parlamenti frakcióirodát. A Kossuth térre érve azután Hankó Balázs egyebek közt azt mondta, hogy „nagyanyám a GULAG-ot élte túl, most nekem ebből kell erőt merítenem és a családomból.” Vagyis a 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsított exminiszter saját esetét ahhoz a sztálini kényszermunkatábor-rendszerhez hasonlította, amelybe a második világháború végén csak Magyarországról mintegy 700 ezer embert hurcoltak el, s akik közül mintegy 300 ezer ember meghalt.

Családja mellett Hankó Balázst néhány Fidesz-KDNP-s politikustársa, Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter és Rétvári Bence volt belügyi államtitkár is elkísérte.