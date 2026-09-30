Nyilvánosságra hozták a 2010-es évek kormányüléseinek összefoglalóit

Orbán-kormány;2010;jegyzőkönyv;kormányülés;nyilvánosság;

2026-09-30 11:16:00 CEST

Az egyik dokumentumban felbukkan Soros György, illetve az egyik embere is.

Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormany.hu oldalon. A dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.

A kormányzati kommunikáció közlése szerint a következő hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joguk van megismerni egyes döntések hátterét - indokolták a döntést.

Felidézték: az Orbán-kormány ebben az időszakban intenzíven tárgyalta a magánnyugdíjpénztárak államosítását, de napirenden szerepelt az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítését érintő javaslat, valamint Balog Zoltán romaügyi stratégiája is.

A kormány aktívan foglalkozott a 2011-es EU-s elnökség előkészítésével és az ajkai vörösiszap-katasztrófával is.

Azt, hogy az évek során mennyit változtak egyes kormányzati prioritások, jól mutatja a 2010. december 22-i döntés a vörösiszap-katasztrófa kapcsán: „Soros György által meghatározott személy szavazati joggal helyet kap a Kármentő Bizottságban”.

A kormányzati kommunikáció közleménye kitér arra is, hogy a 2010. augusztus 11-i kormányülés összefoglalójában olvasható az az epizód, amikor a frissen köztársasági elnökké választott Schmitt Pál látogatása alkalmából a miniszterelnök kijelenti: „a köztársasági elnök nem ellensúly, hanem mind a köztársasági elnök, mind pedig a kormány tagjai őrzik az alkotmányt” - olvasható a Magyar Távirati Iroda (MTI) összegzésében.