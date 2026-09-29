Rogán Antal szerint Seszták Miklós és Hankó Balázs ártatlan, Magyar Péter utasítására vették őrizetbe őket

Rogán Antal;őrizetbe vétel;korrupciós ügyek;Seszták Miklós;Hankó Balázs;

2026-09-29 18:28:00 CEST

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető egykor miniszter szerint Seszták Miklós és Hankó Balázs ártatlansága be is bizonyosodik majd.

Mind a két őrizetbe vétel mögött nem a bűnüldöző szervek szakmai döntése, hanem politikai döntés húzódik meg – ezt válaszolta kedden éppen a VI. kerületi Lendvay utcai Fidesz-székházba igyekvő Rogán Antal nem másnak, a botrányairól hírhedt, elítélt, a közélet fontosabb eseményein rendre feltűnő és feltűnést keltő Szabó Bálintnak, aki ezt a rövid kérdés-feleleket videón a Facebookon osztotta meg.

Elég világos, ha egy miniszterelnök kommunikál erről (az őrizetbe vételről), és ő maga közli a döntéseket, akkor politikai utasítást adott a bűnüldöző szerveknek. – Ez egyébként nem helyes. Még akkor sem, ha adott esetben a bűnüldöző szervek maguktól valamilyen hasonló következtetésre jutnának. Biztos vagyok benne, hogy mind a ketten ártatlanok, és a végén meg fogják védeni az igazukat – szögezte le Rogán Antal, aki a kormányváltás óta ritkán szólalt meg, de többször lefotózták a kisföldalattin, a kelenföldi vasútállomáson, de Horvátországban is, Orbán Viktor és Schmidt Mária társaságában.

Az viszont igaz, hogy Orbán Viktor egyik legfontosabb emberének tartott politikus nem először állt szóba Szabó Bálinttal. Éppen április 13-án, a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét jelentő parlamenti választás másnapján, a Karmelitánál nyilatkozott neki. – „Innentől kezdve a kormányzati felelősség az nem a miénk. Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek, és azt gondolom, hogy ezt alázattal tudomásul kell venni, de a kormányzati felelősséget azt majd másoknak át kell adni” – mondta akkor a Fidesz vereségéről Rogán Antal.

Amint arról lapunk is beszámolt, a fideszes Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és a KDNP-s Seszták Miklós egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés. Seszták, aki önként ment be Központi Nyomozó Főügyészségre, ahol őrizetbe vették, a Volánbusz-botrányban, több mint11 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Hankót hosszas országházi bújócskázás és politikai komédia után végül a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vette őrizetbe és hallgatta ki gyanúsítottként.