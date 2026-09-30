A vármegyebérletet is átnevezik megyebérletre

Október 1-jétől a közigazgatásban ismét megyékről beszélünk – és ez a bérleteink nevében is megjelenik: a vármegyebérletből megyebérlet lesz - jelentette be a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Videóbejegyzésében a vezérigazgató leszögezte, a névváltozás egyéb változtatásokkal nem jár, és ha valakinek október 1-je után jár le a vármegyebérlete, az attól még természetesen érvényes marad, a különbség annyi, hogy ugyanaz a szolgáltatás a jelzett időponttól kezdve megyebérlet néven vásárolható meg.Benyújtották a törvénymódosítást, októbertől eltűnnek a vármegyék és a főispánokJövő héten is rendkívüli parlamenti ülés jön, a vagyonvisszaszerzési hivatal és a vármegyék visszanevezése is napirenden lesz