A vármegyebérletet is átnevezik megyebérletre

MÁV;vármegyebérlet;Hegyi Zsolt;

2026-09-30 15:59:00 CEST

Október 1-jétől lép életbe a változás.

Október 1-jétől a közigazgatásban ismét megyékről beszélünk – és ez a bérleteink nevében is megjelenik: a vármegyebérletből megyebérlet lesz - jelentette be a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Videóbejegyzésében a vezérigazgató leszögezte, a névváltozás egyéb változtatásokkal nem jár, és ha valakinek október 1-je után jár le a vármegyebérlete, az attól még természetesen érvényes marad, a különbség annyi, hogy ugyanaz a szolgáltatás a jelzett időponttól kezdve megyebérlet néven vásárolható meg.