Lázár János csapdát állított Budapestnek, Karácsony Gergely a jelek szerint ajánlatnak vette az ultimátumot

A HÉV-eket, MÁV-vonatokat, Volánbuszokat a városhatáron belül nem használóknak nem lenne változás, nekik marad a BKK-bérlet. A többi budapestinek viszont megegyezés hiányában két bérletet, egy Budapest és egy vármegyebérletet kell váltaniuk, ahogy az ingázóknak is. Ez együtt már csaknem 20 ezer forint.