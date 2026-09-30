A BudapestGO új funkciója a bérletek mellett a napijegyeken is elérhető lesz, az eseti jegyeknél azonban továbbra is kódbeolvasással szükséges érvényesíteni a jegyeket.
Ezekből összesen 315 ezret váltottak az utasok.
Budapesten már szerdától megkezdődik az átállás a közösségi közlekedés új tarifarendszerére, elsőként a jegy- és bérletautomatáknál, illetve a BKK BudapestGO nevű applikációjánál.
Úgy számolt, hogy megéri annak a vármegyebérletet megvennie, aki havonta csak egyszer is kimegy az agglomerációba.
Eltörlik a budapesti diákbérletet, olcsóbb lesz a fővárosi dolgozói bérlet.
A közlekedésért is felelős miniszterrel kötött alku után meghozott döntéstől a főpolgármester azt várja, hogy autó helyett még többen választják majd a közösségi közlekedést.
Meglepően gyorsan lezárta a kölcsönös bérletelfogadásról szóló tárgyalásokat Lázár János tárcája és a főpolgármester. Azért, hogy a fővárosiak ne pártoljanak át, hétfőn bejelentették, csökkentik a Budapest-bérlet árát.
Teljesítményarányosan fogják elosztani a bevételeket.
A közlekedési miniszter egy szóval sem említette, de a városvezetés elképzelhetetlennek tartja a kölcsönösen elfogadott modell szerinti elszámolás nélküli bérletelfogadást.
A HÉV-eket, MÁV-vonatokat, Volánbuszokat a városhatáron belül nem használóknak nem lenne változás, nekik marad a BKK-bérlet. A többi budapestinek viszont megegyezés hiányában két bérletet, egy Budapest és egy vármegyebérletet kell váltaniuk, ahogy az ingázóknak is. Ez együtt már csaknem 20 ezer forint.
A politikus azt hangoztatta, az egyik legnagyobb zöldpolitikai fordulat az ország- és vármegyebérletek bevezetése.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium tagadja, hogy a budaörsi és az érdi önkormányzattól kért emelt díj összefüggésben lenne a vármegye- és országbérletek bevezetésével.
Sandra Bullockot értjük. A többi...
Akad több előnye a MÁV-Volán új megye- és országbérletének, ám vidéken lesz, ahol nem sokat ér majd: nincs ugyanis elég MÁV meg Volán-járat, amelyen használni lehetne.