Menlevelet ad a lengyel bíróság Marcin Romanowskinak

bíróság;Lengyelország;európai elfogatóparancs;Marcin Romanowski;menlevél;

2026-09-30 18:08:00 CEST

A körözés alatt álló lengyel politikus továbbra is ismeretlen helyen tartózkodik. Az Orbán-kormány 2024 végén adott politikai menedékjogot neki, amit az új kabinet visszavont.

Menlevél kiadásáról döntött a varsói kerületi bíróság a lengyel hatóságok által körözött Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes számára, akinek az Orbán-kormány 2024 végén politikai menedékjogot adott, s amit idén júliusban a Magyar-kormány visszavont - közölte szerdán a lengyel politikus ügyvédje.

A jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Marcin Romanowski augusztusban kérvényezte a menlevél kiadását, vagyis azt, hogy hazatérése esetén szabadlábon védekezhessen. Az ellenzéki politikus ellen a lengyel hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt által vezetett kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügye miatt. Anna Ptaszek, a varsói kerülti bíróság szóvivője azzal indokolta a menlevél kiadásáról szóló döntést, hogy ez jobb megoldást jelent az eddig alkalmazott, „rossz hatékonyságú módszereknél”, mert lehetővé teszi az ügy tisztázását.

Piotr Wozniak, az Igazságosság Alap ügyében eljáró ügyész újságírókkal közölte, fellebbezni fog a bíróság szerdai döntése ellen. Mint mondta,

nem bízik abban, hogy Romanowski betartja majd a menlevélhez kötődő jogi feltételeket. A menlevél kiadása azzal is összefügg, hogy automatikusan érvényét veszíti a Romanowski ellen kiadott lengyelországi és európai elfogatóparancs

- figyelmeztetett Wozniak. Kifejezte abbéli meggyőzősédét, hogy az eddigi körözési eszközök következetes alkalmazása végül Romanowski letartóztatását eredményeznék.

Bartosz Lewandowski, a körözött politikus ügyvédje kétségtelennek nevezte, hogy Romanowski visszatér Lengyelországba, amennyiben a menlevél kiadásáról szóló döntés hatályossá válik. Ez az ő érdeke is - vélte az ügyvéd, érvelve védence politikai és szakmai helyzetével. Romanowski ugyanis hivatalosan továbbra is a PiS alsóházi képviselője.

Bartosz Lewandowski szerint nem áll fenn annak veszélye, hogy Romanowski bizonyítékokat próbálna megsemmisíteni. Az igazságszolgáltatás érdekeit is szolgálná, ha az eljárás Romanowski részvételével folytatódna - érvelt az ügyvéd, aki rámutatott arra is, hogy jelenleg nincsenek letartóztatásban az ügyben érintett más személyek sem.

Marcin Romanowski a magyarországi menedékjoga visszavonása előtt hagyta el Budapestet, amint az ugyanabban az ügyben gyanúsított Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és főügyész is. Ziobro most az Egyesült Államokban él. Mindkét ellenzéki képviselő többször politikai indíttatásúnak nevezte az ellene folytatott eljárást, és ártatlannak vallotta magát. Mint ismert, az Orbán-kormány lépése a menedékjog megadásáról mélypontra lökte a kabinet oroszbarátsága miatt amúgy is feszült lengyel-magyar kapcsolatokat.

Waldemar Zurek jelenlegi igazságügyi miniszter és főügyész július végén Zbigniew Ziobro kiadatását kérte Washingtontól, az ügyben eddigi közlések szerint még nem érkezett válasz.