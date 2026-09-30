Seszták Miklóst a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították

Letartóztatása után átszállították a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetbe Seszták Miklóst, az Orbán-kormány volt miniszterét - számolt be a Tisza Párthoz közeli Kontroll.
A volt tárcavezetőt egy zárt rendőrautó vitte be a börtön kapuján, első körben 30 napot tölt előzetes letartóztatásban. A portál jelezte, a sokak által várt vezetőszáras jelenet elmaradt.
Korábban ebben a börtönben tartották fogva Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnökét, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s képviselőt, továbbá a nehezen értelmezhető botrányairól elhíresült Szabó Bálintot is.
Az ügyészség azzal gyanúsítja Seszták Miklóst, hogy nemzeti fejlesztési miniszterként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával, a már korábban letartóztatott Szivek Norberttel közösen 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 2018 között.Letartóztatták Seszták MiklóstRogán Antal szerint Seszták Miklós és Hankó Balázs ártatlan, Magyar Péter utasítására vették őrizetbe őketSeszták Miklós nem tudja, mire alapozza ellene a vádat az ügyészség, szerinte valakivel vádalkut köthettek