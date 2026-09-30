Seszták Miklóst a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították

korrupció;börtön;előzetes letartóztatás;Seszták Miklós;

2026-09-30 18:05:00 CEST

Korábban itt vendégeskedett előzetes letartóztatásban Schadl György, Molnár Zsolt, Láng Zsolt, Őrsi Gergely és Szabó Bálint is.

Letartóztatása után átszállították a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetbe Seszták Miklóst, az Orbán-kormány volt miniszterét - számolt be a Tisza Párthoz közeli Kontroll.

A volt tárcavezetőt egy zárt rendőrautó vitte be a börtön kapuján, első körben 30 napot tölt előzetes letartóztatásban. A portál jelezte, a sokak által várt vezetőszáras jelenet elmaradt.

Korábban ebben a börtönben tartották fogva Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupcióval vádolt volt elnökét, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármestert, Molnár Zsolt volt MSZP-s képviselőt, továbbá a nehezen értelmezhető botrányairól elhíresült Szabó Bálintot is.

Az ügyészség azzal gyanúsítja Seszták Miklóst, hogy nemzeti fejlesztési miniszterként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával, a már korábban letartóztatott Szivek Norberttel közösen 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 2018 között.