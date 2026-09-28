Seszták Miklós nem tudja, mire alapozza ellene a vádat az ügyészség, szerinte valakivel vádalkut köthettek

ügyészség;mentelmi jog;Volánbusz;korrupciógyanú;Seszták Miklós;

2026-09-28 18:18:00 CEST

A volt miniszter interjút adott még az őrizetbe vétele előtt.

Őrizetbe vétele előtt interjút adott a 24.hu-nak Seszták Miklós, a harmadik Orbán-kormány nemzeti fejlesztési minisztere, ebben egyebek közt arról beszélt, fogalma sincs, mire alapozza azt a gyanút az ügyészség, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel közösen 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 2018 között. „Jogászként arra tudok gondolni, hogy valakivel vádalkut kötöttek” - tippelt a politikus, majd azt is mondta, a vágyott elszámoltatás miatt szerinte bármi megtörténhet.

Az ügyészségi gyanúra, miszerint a kenőpénz a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek, alvállalkozók képviselőitől származott, Seszták Miklós úgy reagált, nem ismerte ezeket a cégeket. „Miniszterként ezek az ügyek olyan messze voltak tőlem, hogy semmilyen kapcsolatban nem álltam velük. Különösen a Volánbusz esetében, amelynek a tulajdonosi jogait sem gyakoroltam.” Vagy legalábbis nem direkt módon, mert ő Szivek Norbert felettese volt.

Galgóczy Ferenc állítására, miszerint a Volánbusz bizonyos alvállalkozói havonta 125 millió forint kenőpénzt fizettek 2015 és 2018 között, amelynek Seszták és Szivek voltak a címzettjei, a volt miniszter úgy reagált, megmosolyogtatónak tartja, mert ennyi pénz számára fizikailag is értelmezhetetlen. Majd megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt, de nehéz arról beszélnie, ami - állítása szerint - nem történt meg. Galgóczy Ferencet egy sértett embernek tartja, aki azért állította, hogy ő is fizetett korrupciós pénzt, mert sértettség van benne amiatt, hogy Seszták minisztersége alatt szűnt meg a jogviszonya a repülőtéren.

A korábbi tárcavezető állítása szerint fogalma sincs az ügyészségi gyanú szerinti további egymilliárd forint vesztegetési pénz átvételéről sem, de mint mondta, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet és áll a vizsgálatok elé. Lemondani nem tervez, ártatlannak tartja magát.

A felvetésre, hogy miért intenzívebb a Fidesz-KDNP kiállása a Fidesz frakcióirodájában elrejtőzött Hankó Balázs mellett, mint mellette, Seszták Miklós úgy reagált:

„Ezt könnyebben meg tudom magyarázni. A Hankó Balázzsal kapcsolatos eljárás öt hónapja tart. Az én esetemben pedig múlt hét szerdán tudtuk meg, hogy egyáltalán eljárás van. Tehát értelemszerűen nem volt ideje kommunikálni a Fidesz-KDNP-nek. Ráadásul ahhoz, hogy reagálni tudjanak, ismerniük kellene az ügyet. Azonban – mivel csak annyit emlegetnek, hogy Volánbusz-ügy – fogalmuk sincs, hogy mi az.”

Végezetül a kérdésre, hogyan lett milliárdos, a volt miniszter úgy felelt: „Nagyon egyszerű a helyzet. Én ügyvéd vagyok, ügyvédi irodából jöttem. Értelemszerűen sehonnan máshonnan nincs pénzem, csak az irodámból, valamint persze miniszteri, kormánybiztosi fizetésem volt. Az irodában – bár az ügyvédi tevékenységem fel van függesztve – tag vagyok, osztalékot veszek fel minden évben. Ezt a bankszámlámra kapom, és azt kötöm le, abból van pénzem. Ez kimutatható. Fillérre levezethető.”

Mint ismert, Seszták Miklós a mentelmi jog felfüggesztése után besétált az ügyészségre, ahol őrizetbe is vették. Nem úgy Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, aki előbb kamerák elé állította a családját egy sajtótájékoztatón, majd elvonult a Fidesz frakcióirodájába és azóta sem jött ki onnan. Sesztákkal ellentétben a független sajtónak sem volt hajlandó nyilatkozni, csak a Fidesz-közeli Hír TV-nek.

Az Orbán-kormány két volt minisztere mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette ma az Országgyűlés, a kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette egy őt videózó provokátor telefonját és bedobta azt a Dunába.