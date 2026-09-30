Letartóztatták Seszták Miklóst

letartóztatás;korrupciógyanú;Seszták Miklós;

2026-09-30 12:18:00 CEST

Korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítják az ellenzéki politikust.

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája - közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg. A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.

Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A bíróság arra figyelemmel is szükségesnek tartotta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését, mert a nyomozás kezdeti szakaszban van, a továbbiakban a tanúkihallgatások, esetleg újabb gyanúsítások várhatóak, ezekre sor kerülhet - tette hozzá. A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be. Erről másodfokon a Fővárosi Törvényszék iratok alapján fog határozni - mondta Bozó Gergő.

A Fővárosi Törvényszék közleményben azt tudatta: a védő kérte az indítvány elutasítását, másodlagosan pedig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta és óvadékot is felajánlott. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét tekintettel arra, hogy a gyanúsított őrizetbe vétele előbb történt, mint a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló országgyűlési döntés Magyar Közlönyben történő közzététele.

A bíróság a döntésének indokolásában kiemelte, hogy az őrizetbe vétel jogszerűségét nem vizsgálja és a gyanúsítotti kihallgatás már a parlamenti döntés közzététele után történt, így a terhelt eljárásban való részvétele jogszerű.

Bozó Gergő kérdésre válaszolva még azt közölte, hogy a gyanúsított tett vallomást a tárgyalás során.

Az NVVH szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy letartóztatási ülést tartott a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának bírója hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőügyben. A ügyészi indítvány Seszták Miklós országgyűlési képviselő, egykori fejlesztési miniszter letartóztatására irányult, a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Emlékeztettek arra, hogy az NVVH nyomozati elnökhelyettese szeptember 28-án hozott határozatot ennek a büntetőügynek a saját hatáskörbe vonásáról. Az NVVH folytatja a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók.

Az MTI helyszínen lévő tudósítója azt közölte: Tasnády Katalin, az NVVH helyettes vezetője távozott a Budai Központi Kerületi Bíróság épületéből.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben 2026. május 15-én indult önálló nyomozás hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt. Szeptember közepén a Budai Központi Kerületi Bíróság letartóztatta Jellinek Dánielt, az Indotek-csoport vezetőjét és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.

Az ügyészségi gyanú szerint Seszták Miklós részben Szivek Norberttel együtt, a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőitől, közvetítőn keresztül vett át jogtalan előnyt 2015 és 2018 között; a volt miniszterrel szemben hét rendbeli, bűnszövetségben elkövetett korrupció miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. Az Országgyűlés szeptember 28-án felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát, aki még aznap önként jelent meg az ügyészségen, majd őrizetbe vették. A politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, és azt mondta, nem ismerte a gyanúban szereplő cégeket.