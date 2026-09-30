Rákay Philip szerint vele nincs dolga a NAV-nak, ő a gyártásban nem vett részt, csak kreatív producer volt a Petőfi-filmben

Rákay Philip;NAV;Petőfi Sándor;Most vagy Soha!;

2026-09-30 21:21:00 CEST

Ő is csupán a sajtóból értesült arról, hogy a NAV vizsgálja a film költségvetését, erről ő semmilyen értesítést nem kapott korábban.

Visszautasít Rákay Philip minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely személyes felelősséget tulajdonít neki a nevével fémjelzett Most vagy soha! című, totális bukást hozó Petőfi-filmre kapott állami támogatás felhasználásával kapcsolatban - közölte a producer a HVG-vel, amely a filmmel kapcsolatos NAV-vizsgálat felől érdeklődött.

Közleményében Rákay Philip azt állította, ő is csupán a sajtóból értesült arról, hogy a NAV vizsgálja a film költségvetését, erről ő semmilyen értesítést nem kapott korábban, így aztán nem akar találgatásokba bocsátkozni sem az eljárás céljával, tárgyával, illetve annak lehetséges érintettjeivel kapcsolatban. Rákay hangsúlyozta, ő a film kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze, azt a Pilvax Film Korlátolt Felelősségű Társaság pályázta meg, abban a cégben pedig ő semmilyen szerepet nem töltött be. Így aztán állítása szerint nem vehetett részt az állami támogatás felhasználásáról született döntésekben sem.

A producer közleményében úgy fogalmazott: „A különböző sajtóorgánumok által is ismertetett NAV-tájékoztatás a filmre nyújtott állami támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt nyomozásról szól. Tény, hogy az állami támogatást a támogatott társaság kapta meg; a támogatás felhasználásának, elszámolásának mikéntjéről támogatott társaság tagjai, vezető tisztségviselői hozhattak döntést. A NAV hivatalos közlése még csak utalást sem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az eljárás az én személyes magatartásom miatt indult volna, vagy azt, hogy bármely döntésemmel a támogatás felhasználását befolyásoltam volna; a sajtóban megjelent cikkek alaptalanul sugallják ennek ellenkezőjét.” Közölte azt is, hogy a filmet elkészítése óta folyamatosan vizsgálták, így a film költségvetését, szerződéseit és kifizetéseit is, de mindent rendben találtak.