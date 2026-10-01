Vitézy Dávid vezetésével megalakult a kormányon belüli fejlesztési kabinet

Megkezdte a munkáját a fejlesztési kabinet – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtök reggeli Facebook-posztjából. A szerdai alakuló ülésről kiemelte, hogy az általa a Tisza-kormányon belül vezetett testület feladata lesz az uniós források felhasználásának felügyelete, valamint az állami beruházásokkal, a közlekedés- és lakáspolitikával, illetve a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati munka koordinációja.
A tanácskozáson a Facebookon közzé tett fotók alapján részt vett Kármán András pénzügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszter. – Nemrég a kormány úgy döntött, hogy négy kabinet létrehozásával kívánja még inkább felgyorsítani a kormányzati döntéshozatali folyamatot, így megalakult a stratégiai kabinet, a gazdasági és költségvetési kabinet, a védelmi kabinet és a fejlesztési kabinet is – emlékeztetett Vitézy Dávid.A hazai úthálózat fele rossz állapotban van, az Orbán-kormány a NER építési vállalkozóinak kedvezve a sztrádák fejlesztését erőltette
A kabinetvezető miniszter jelezte, történelmi lehetőségként tekint arra, hogy a Tisza-kormánynak sikerült hazahoznia 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást. Szerinte ugyanis az államnak képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan, hatékonyan, átláthatóan és a közérdek mentén használja fel a rendelkezésre álló forrásokat, különösen, hogy az elmúlt években az állam beruházási és fejlesztési képességei szépen lassan teljesen elsorvadtak.Magyar Péter: Hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések TanácsaMagyar Péter: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány