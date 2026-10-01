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2026-10-01 08:05:00 CEST

Vitézy Dávid vezetésével megalakult a kormányon belüli fejlesztési kabinet

Szerdán először ülésezett a testület, amelyben helyet kapott Kármán András pénzügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszter is.