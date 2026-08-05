Magyar Péter: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány

Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a kétnapos kormányülés első részében - közölte szerda esti Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, a döntés a jelenlegi energiaválságra is reagál. A program az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózat fejlesztését, továbbá szélenergia- és geotermikusenergia-beruházásokat irányoz elő.
A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő közlése szerint a beruházásokat úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak.
A politikus arról is beszámolt, hogy a kormányülés első szakasza után megkezdődött a Védelmi Munkacsoport ülése. Ennek részleteiről rövidesen ígért tájékoztatást.Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek is