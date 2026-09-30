Magyar Péter: Hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

A miénk a legcsodásabb főváros a világon. Az utóbbi 7-8 évben a kormány szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet. Ennek mostantól vége. Holnap délután, hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa - közölte Magyar Péter a Facebookon.
A miniszterelnök bejelentése szerint holnap fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel „Budapest és az egész ország érdekében”. Az egyeztetések témái között a közlekedést, a költségvetést, fejlesztéseket, fürdőket és a Dunát említette.
„Budapest minden magyaré. Budapest sokkal többet érdemel. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése” - írta a kormányfő.Karácsony Gergely szerint heteken belül pénzügyi megállapodást köthet a főváros a kormánnyalKarácsony Gergely örül, hogy nem épül be a Városliget, de a területét is visszakériAlkotmányellenesnek minősítette az Ab a szolidaritási hozzájárulástKiss Ambrus: Nincs vészforgatókönyv, de a város nem állhat leA Magyar-kormányt is beperli a főváros, ha kell – Interjú Karácsony Gergely főpolgármesterrel