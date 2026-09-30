Magyar Péter: Hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

Budapest;Karácsony Gergely;Magyar Péter;Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa;

2026-09-30 21:42:00 CEST

A miniszterelnök fontos témákban készül megállapodni Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

A miénk a legcsodásabb főváros a világon. Az utóbbi 7-8 évben a kormány szándékosan elnyomta, kizsigerelte Budapestet. Ennek mostantól vége. Holnap délután, hosszú idő után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök bejelentése szerint holnap fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel „Budapest és az egész ország érdekében”. Az egyeztetések témái között a közlekedést, a költségvetést, fejlesztéseket, fürdőket és a Dunát említette.

„Budapest minden magyaré. Budapest sokkal többet érdemel. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése” - írta a kormányfő.