A párbeszéd újraindítására szólította fel Phenjant a dél-koreai elnök

Észak-Korea;Dél-Korea;

2026-10-01 08:36:00 CEST

Egyben megerősítette országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit.

A két Korea közötti katonai feszültség csökkentését célzó gyakorlati intézkedések kidolgozását és a párbeszéd újraindítását szorgalmazta csütörtökön, a dél-koreai fegyveres erők napja alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédében I Dzsemjong dél-koreai elnök, megerősítve egyúttal országa önálló védelmi képességeinek fejlesztésére vonatkozó terveit.

I Dzsemjong kijelentette, hogy

kormánya következetesen és türelmesen törekszik a két Korea közötti bizalom helyreállítására, és felszólította Phenjant, hogy csatlakozzon a párbeszéd újraindítását célzó erőfeszítésekhez.

Hangsúlyozta, hogy a Koreai-félsziget békéjét és jólétét a feleknek saját erőfeszítéseikkel kell megteremteniük, a bizalom helyreállításához pedig a szavakat tetteknek kell követniük.

Az elnök nyilatkozatának előzménye, hogy a dél-koreai hadsereg szerdán Észak-Koreát tette felelőssé a demilitarizált övezetben szeptember 21-én történt aknarobbanásért, amelyben három dél-koreai katona megsebesült. Szöul szerint az incidens súlyosan sérti az 1950-1953-as koreai háborút lezáró fegyverszüneti megállapodást, ezért bocsánatkérést és felelős intézkedéseket követelt Phenjantól. Az ENSZ-parancsnokság szintén a fegyverszünet megsértését állapította meg.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető befolyásos húga, Kim Jodzsong visszautasította a vádakat, és azzal vádolta Szöult, hogy meghamisította a vizsgálat eredményeit. Figyelmeztetett arra is, hogy Észak-Korea azonnali és kíméletlen megtorlást alkalmazhat, ha a dél-koreai katonák éles lőszerrel válaszolnak az északi határerődítési tevékenységre.

Csong Tongjong dél-koreai országegyesítési miniszter szintén a teljes körű vizsgálat és a felelősség megállapításának szükségességét hangsúlyozta, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az intézkedések nem szolgálhatnak a békefolyamat aláásásának ürügyéül. A miniszter az incidens miatt megszakította európai útját, és hazatért.

A dél-koreai elnök a fegyveres erők napján tartott beszédében megerősítette, hogy országa

az 2030-as évek közepéig saját fejlesztésű, nukleáris meghajtású tengeralattjárókat kíván hadrendbe állítani.

Szöul emellett továbbra is készül arra, hogy átvegye az Egyesült Államoktól a háborús hadműveletek irányítását, miközben rakétavédelmi képességeit is fejleszti.

A dél-koreai hadseregben bővítenék a mesterséges intelligencia és az ember vezette, illetve pilóta nélküli rendszerek együttműködésén alapuló technológiák alkalmazását, továbbá egységes katonai akadémiát hoznának létre a szárazföldi, a haditengerészeti és a légierő tisztjeinek képzésére.

Az elnök szerint az önálló nemzeti védelem az állami szuverenitás alapvető része, ugyanakkor a Koreai-félsziget biztonságának legbiztosabb garanciája olyan béke megteremtése, amely szükségtelenné teszi a fegyveres konfliktust.