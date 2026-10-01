Izrael;verekedés;Benjamin Netanjahu;Szaúd-Arábia;9/11;kényszerleszállás;Donald Trump;FlyDubai;

2026-10-01 07:15:00 CEST

Netanjahu szerint a FlyDubai pilótája és az utasok egy második szeptember 11-ét akadályoztak meg, Trump szélhámosságot is sejt a történtek mögött

Egyre több a találgatás a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen a másodpilóta kezdeményezte dulakodás, majd kényszerleszállás körül. Az eset miatt az amerikai elnök kijelentette, hogy vagy megállapodnak Iránnal, vagy felrobbantják őket.