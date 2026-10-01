Netanjahu szerint a FlyDubai pilótája és az utasok egy második szeptember 11-ét akadályoztak meg, Trump szélhámosságot is sejt a történtek mögött

Benjamin Netanjahu a CNN-nek azt nyilatkozta a FlyDubai repülőgépen a pilóta és a másodpilóta dulakodása, a fedélzetén 160 utassal esetleges eltérítése, végül szaúd-arábiai kényszerleszállásával kapcsolatban, hogy a pilótának és az izraeli utasoknak sikerült megakadályozniuk egy újabb „9/11-es katasztrófát” – idézte Izrael miniszterelnökének álláspontját a történtekről a The Times Of Israel. A lap szerint azonban nem egyértelmű, hogy a verekedést provokáló másodpilóta a Dubajból Tel-Avivba tartó gépet egy épületnek akarta-e vezetni, vagy csak működésképtelenné tenni, hogy lezuhanjon.
Utóbbit egy utas mondta állítólag Netanjahunak, aki telefonon beszélt minderről Donald Trump amerikai elnökkel. Az izraeli kormányfő mindenesetre a tragédia elkerülését bámulatos, elképesztő hősies cselekedetnek nevezte. Szerinte egy bekövetkező katasztrófa nemcsak az izraeli, hanem a globális légiközlekedést blokkolta volna, de szerencsére – ahogy fogalmazott – a jófiúk győztek. Az utasokat végül egy másik gép szállította Tel-Avivba.
Trump a telefonbeszélgetés után kétségeinek adott hangot a másodpilótát illetően. – Talán terrorista vagy csak egy szélhámos volt. Az Egyesült Államok elnöke szerint maga az izraeli miniszterelnök is megemlítette és ő másoktól is hallotta, hogy egy fedélzeten tartózkodó vízvezeték-szerelőnek sikerült vízszintesbe hoznia a gépet, miután az zuhanni kezdett, de erről nincs pontos információ. Mindenesetre a történtek felbőszíthették Donald Trumpot, mert később azt nyilatkozta a Fehér Házban újságírókat tájékoztatva Közel-Keleten kialakult helyzetről, hogy ha nem tudnak megállapodni Iránnal, „talán felrobbanthatjuk őket”.Kényszerleszállást hajtott végre a FlyDubai Tel-Avivba tartó járata, dulakodás volt a pilótafülkében