Két halálinjekciót túlélt, nem tudták kivégezni a gyilkosság miatt elítélt nőt Amerikában

gyilkosság;halálbüntetés;Tennessee;

2026-10-01 13:01:00 CEST

Egyelőre nem sikerült kivégezni Tennessee-ben azt a nőt, akit osztálytársa meggyilkolásáért ítéltek halálra. Két dózist is kapott a halálinjekcióból, és nem sokkal később a tanúk is megállapították, él. A hatóságok még nem tudják megmondani, mi történhetett. Hogy csoda, az biztos. Harminc éve magánzárkában töltötte büntetését. Most kórházban kezelik.

Tegnap írta meg lapunk, ha a kivégzést szerdán végrehajtják, akkor több mint 200 év elteltével Christa Pike lett volna az első nő, aki halálinjekcióval küldenek a túlvilágra Tennessee államban. Akik ismerték, azt állítják, a magánzárkában eltöltött három évtized alatt megváltozott, áldozatának családja azonban a halálát akarja.

Christa Pike megkínozta egyik osztálytársát, Colleen Slemmert egykori barátaival 1995-ben. Egy sniccerrel, tapétavágó késsel pentagramot, ötágú csillagot vágtak a mellkasába, és eltávolítottak egy darabot a koponyájából. Halálbüntetést csak Pike kapott. A gyilkosság idején 18 éves volt.

A kivégzési kísérlet előtti kilenc óra sem volt eseménytelen, amikor egymásnak ellentmondó bírósági döntések miatt húzódott az ítélet végrehajtása. Az állam igyekezett még a nap vége előtt végrehajtani a kivégzést, hogy ne kelljen új időpontot kitűzni.

Pike ügyvédei két sürgősségi beadványban azt írták, hogy bár két fecskendőnyi pentobarbitált, halálos szert adtak be neki, Pike nem vesztette el az eszméletét. Továbbra is volt pulzusa, és hallhatóan horkolt.

Egyelőre nem volt világos, mi történt a gyógyszerek beadása során. Ügyvédei szerda késő esti közleményükben azt írták, hogy egy közeli kórházba szállították, de nem tudják, milyen az állapota. Tennessee állam illetékesei szerda késő este egy szövetségi bírónak megerősítették, hogy Pike orvosi ellátásban részesül.

Ez a legsúlyosabb eset, amelyet valaha láttunk, és nem történt évtizedek óta ehhez fogható kivégzés – mondta Robin Maher, a Halálos Büntetéseket Végrehajtó Információs Központ (Death Penalty Information Center) ügyvezető igazgatója. „Nincs rá precedens”, tette hozzá.

A kivégzési kísérlet után tartott sajtótájékoztatón a kivégzés tanújaként jelen lévő újságírók elmondták, hogy Pike ébernek tűnt, és még énekelt is kicsit lelki tanácsadójával. A tanúkat nem sokkal este fél hét előtt vezették be a kivégzőkamra előtti helyiségbe, ahol Pike a hordágyhoz feküdt.

„Úgy fogok távozni ebből a világból, ahogy életem nagy részét töltöttem. Szeretettel” – idézték Christa Pike-ot a szemtanúk.

Arról is beszélt, hogy égő érzést érez a karjában, mintha az mindjárt szétrepedne. Megkérdezte, hogy ez normálisnak számít-e. Majd behúzták a tanúktól őt elválasztó függönyt.

Az újságírók szerint közben hallani lehetett a légzését és az egyenletes horkolását. Nem sokkal este kilenc óra előtt az újságírókat megkérték, hogy vonuljanak át a sajtótájékoztatóra. 15 perccel később hallották, hogy mentők érkeztek a börtönhöz.

A Nashville-ben található Riverbend Maximum Biztonsági Intézet illetékesei ezt követően nem nyilatkoztak az újságíróknak. A Tennessee-i Büntetés-végrehajtási Minisztérium közleményében azt írta, hogy „az állam főügyészi hivatala által jóváhagyott törvényes, kidolgozott kivégzési protokoll minden egyes lépését betartotta”.

Idén már másodszor fordult elő, hogy Tennessee-ben nem sikerült beadni a halálos szereket. Májusban az állam lemondta a négy tervezett kivégzés egyikét, mert az egészségügyi személyzet nem talált megfelelő vénát a halálos szer beadásához.

Pike ügyvédei korábban azzal érveltek, hogy az eljárás kínzó lehet számára, mivel vékonyak a vénái, korábban szexuális traumát szenvedett el, és más egészségügyi problémái is vannak.

Az 50 éves Pike-ot azután vitték halálsorra, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága engedélyezte a kivégzés végrehajtását, és hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróság által még aznap, pár órával korábban elrendelt felfüggesztést.

Utóbbi azzal érvelt, hogy még több időre van szükség az ügy mérlegeléséhez. Pike ügyvédei ugyanis arra hivatkoztak, hogy a védelem során nem tudták feltárni kellőképpen a Pike-ot gyerekkorában ért szexuális bántalmazás következtében kialakult lelki traumáját.

1995 januárjában Pike két barátjával az University of Tennessee kampuszán az erdőbe csalták a 19 éves Colleen Slemmert, majd gúnyolták és kínozták, és Tadaryl Shipp, az egyik elkövető megerősítette a sátánizmus iránti félelmét is a kihallgtások során. Mivel ekkor ő még nem töltötte be a 18-at, életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Tavaly megtagadták tőle a feltételes szabadlábra helyezést.

Slemmer családja továbbra is szükségesnek tartja Pike kivégzését. Pénzt gyűjtöttek arra, hogy a család Floridából, ahol élnek, Nashville-be utazhassanak, és tanúi legyenek a kivégzésnek. May Martinez, Slemmer édesanyja azt mondta, hogy Pike nem tud vezekelni lánya haláláért, ezért ki kell végezni.

Pike, aki Tennessee egyetlen női halálraítéltje volt, korábban megbánását fejezte ki tettéért. A börtönben bipoláris zavarral és poszttraumás stresszel kezelték, és állapota stabilizálódott. Ügyvédei szerint ezek hozzájárultak a korábbi erőszakhoz is.

A kivégzés idején a börtön előtt demonstrálók gyülekeztek, támogatók és a halálbüntetést ellenzők együtt tiltakoztak.

Tennessee azon kevés amerikai állam egyike, amely az elmúlt években folytatta a kivégzéseket. Ebben a hónapban Alabama halálos injekcióval kivégzett egy férfit, mindössze néhány hónappal azután, hogy a Legfelsőbb Bíróság megakadályozta a nitrogéngázzal történő kivégzését. S ugyanezen a napon Oklahomában is végrehajtottak egy kivégzést. Több mint egy évtizede ez volt az első alkalom, hogy ugyanazon a napon három embert végeztek ki az Egyesült Államokban.