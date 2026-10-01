Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén, megvannak a fő témák

A TISZA-kormány hétvégén kihelyezett ülést tart Erdőbényén a honvédség központjában – jelentette be Magyar Péter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.
A kormányfő bejegyzése szerint a kormányülés fő témái a következők lesznek:
gazdaság,
költségvetés,
közigazgatási átalakítás,
vízgazdálkodás,
energetika,
klímahelyzet.
A Tisza-kormány májusban Ópusztaszeren, júniusban pedig Pilisszentkereszten tartott kihelyezett kormányülést.Fotókon a Tisza-kormány első üléseMagyar Péter: Megvédjük a magyar emberek vagyonát, végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt