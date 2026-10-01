kormányülés;Magyar Péter;Tisza Párt;

Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén, megvannak a fő témák

Erről a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán.

A TISZA-kormány hétvégén kihelyezett ülést tart Erdőbényén a honvédség központjában – jelentette be Magyar Péter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzése szerint a kormányülés fő témái a következők lesznek:

  • gazdaság,

  • költségvetés,

  • közigazgatási átalakítás,

  • vízgazdálkodás,

  • energetika,

  • klímahelyzet.

A Tisza-kormány májusban Ópusztaszeren, júniusban pedig Pilisszentkereszten tartott kihelyezett kormányülést.

A Tisza politikusai jelentős követőtábort építettek fel a Facebookon, oldalaikon pedig a központi pártüzenetek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi ügyek és a választókerületi munka bemutatása. Lapunk megnézte, hogyan épülnek fel a képviselők oldalai, milyen gyakran posztolnak, és milyen eszközökkel próbálják megszólítani a választóikat. Így építik politikusi márkájukat a Tisza képviselői.