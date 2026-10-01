Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén, megvannak a fő témák

A Tisza politikusai jelentős követőtábort építettek fel a Facebookon, oldalaikon pedig a központi pártüzenetek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi ügyek és a választókerületi munka bemutatása. Lapunk megnézte, hogyan épülnek fel a képviselők oldalai, milyen gyakran posztolnak, és milyen eszközökkel próbálják megszólítani a választóikat. Így építik politikusi márkájukat a Tisza képviselői.