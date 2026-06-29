Magyar Péter: Megvédjük a magyar emberek vagyonát, végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt

költségvetés;kormányülés;Pilisszentkereszt;Magyar Péter;kekva;

2026-06-29 12:47:00 CEST

A miniszterelnök elmondta: drámaian rossz állapotban találták az átadás-átvétel után a magyar költségvetést.

Reggeltől estig azon dolgoztunk, hogy felmérjük az Orbán-kormány által az országra hagyott kárt, és hogy ebből a borzalmas start pozícióból Magyarországot ne egyszerűen megmentsük, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsuk – mondta Magyar Péter miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol a Magyarország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről, kérdésekről tárgyaltak.

A Facebook-oldalán közzétett videójában a kormányfő felidézte,

áttekintették a magyar gazdaság újraindításának feltételeit,

a kiemelt beruházások sorsát,

az átvilágítások első eredményeit,

a közmédia helyzetét,

a külpolitikai feladatokat,

az illegális migráció, a költségvetés, a nemzetbiztonság kérdéseit,

a minisztériumok működését,

és a következő hónapok ütemtervét.

Magyar Péter közölte,

a magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találták az átadás-átvétel után, és egészen sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt.

– Köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, amiket a bukott Orbán-kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit mi most látunk – állapította meg, kiemelve, hogy a három számnak semmi köze nincs egymáshoz.

A magyar embereknek – folytatta – 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak, de a saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számolt. Az átvilágítás után pedig azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7 százalék felett lehet – mondta, kiemelve, hogy ez sok ezer milliárd forintos hiányt jelent.

– Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy azt anno Gyurcsány Ferenc tette. A Fidesz úgy döntötte be a költségvetést, hogy annak árát már ne az ő kormányzásuknak kelljen megfizetni, hanem a Tiszának és a magyar embereknek

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter felidézte, hogy ugyanilyen állapotokat találtak a Lázár-féle minisztérium örökségében is, hazánk infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban van. Úgy vettük át a kormányzást – hangsúlyozta –, hogy

91 magyar híd van kritikus állapotban.

Szerinte ezek javítására körülbelül annyit kellett volna költeni, mint amennyit „Orbánék kiloptak a Nemzeti Kulturális Alapból és odaadták Fásy Zsüliettnek és társainak, valamint a fideszes hazugságkampányra”.

Magyar Péter elmondta, a hétvégi kormányülésen a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyével is foglalkoztak. – Itt is újra felszólítom az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől – fogalmazott. Kérte, hogy tevékenységüket kizárólag a rendeltetésszerű működéshez szükséges szokásos üzletmenet körébe tartozó feladatokra korlátozzák.

Aki – folytatta – ennek ellenére megpróbálja az utolsó pillanatban magánkézre játszani a magyar emberek vagyonát, annak viselnie kell a büntetőjogi és polgárjogi felelősséget.

A magyar állam vagyonát meg fogjuk védeni – szögezte le a miniszterelnök.

Videójában kiemelte: a hétvégi kormányzati munka után egy dologban egyetértettek minden miniszterrel, „nincs vesztegetni való időnk, rendbe tesszük a költségvetést, új alapokra helyezzük a beruházásokat, és folytatjuk a tisztítótűz műveletet. Megvédjük a magyar emberek vagyonát, végigvisszük az átvilágításokat és az igazságtételt”.