Autechre, Son Lux, Alela Diane is érkezik a Magyar Zene Házába

Magyar Zene Háza;Horn Márton;Tarr Ferenc;Son Lux;Alela Diane;Autechre;

2026-10-01 14:43:00 CEST

Az angol klubélet ikonikus alakjai, a belga pop noir királya és egy, az angol munkásosztály humorának minden bájjal megkent rímképeivel operáló power-disco zenekar is érkezik Budapestre, a Magyar Zene Háza új évadának részeként. Az intézmény ezen kívül a korábbi évekhez képest még ambiciózusabb abban, hogy országos programjait kibővítse.

Erősíti országos pedagógiai, ismeretterjesztő lábát a Magyar Zene Háza – jelentette be Horn Márton intézményigazgató október 1-jén, a zene világnapján tartott sajtótájékoztatón. Az összetett pedagógiai foglalkozásokat a jelenlegi 35 mellett minél több iskolába eljuttatnák, és a 3. osztályosok mellett megszólítanák a 4. évfolyamot taposókat is. A terveket részletesebben Tarr Ferenc, az intézmény ismeretterjesztési osztályvezetője osztotta meg, hangsúlyozva, hogy a hosszú távú céljuk valódi nyomot hagyni a zeneoktatáson.

Ehhez olyan zenei ismeretterjesztő foglalkozást állítottak össze, amely nemcsak a gyerekekkel ismerteti meg a zeneszerzés folyamatát, hanem a pedagógusoknak is egyfajta továbbképzést nyújt. A foglalkozás élménypedagógiai alapú, a gyerekek több különböző dalt írnak át, a ritmust, a dallamot, a szöveget és a harmóniamenetet saját szájízük szerint alakítják. Az intézmény bővíti pedagógusoknak szóló, rendszeresen túljelentkezéssel induló szakmai napjait is. Tarr Ferenc elmondta, továbbképzéseiket terveik szerint a jövőben akkreditált keretekben tartanák meg. A Magyar Zene Háza ezen kívül a Hangadó című interaktív zenetörténeti és ismeretterjesztő előadáshoz kapcsolódóan online elérhetővé tesz egy pedagógiai eszköztárat is. Az országos terjeszkedés részeként sor kerül majd egy olyan utazóprogramra is, amelynek során az intézménybe a világ számos pontjáról érkező zenészek nemcsak a Magyar Zene Házában, hanem országosan tartanak majd workshopokat. A szervezők azt remélik, mindezzel a köztudatban is erősödik az intézmény pedagógiai lába, mert Horn Márton főigazgató véleménye szerint az évi egymillió látogató és a több száz pedagógiai programon tapasztalt lelkesedés azt mutatja, ezekre a lépésekre országos szinten nagy szükség van.

Zenei programokkal kapcsolatban az intézmény megtartja jó szokását és az új évadban is változatos kínálattal készül a kortárs és a tradicionális műfajok kedvelőinek egyaránt:

rengeteg fellépő ráadásul először érkezik Magyarországra.

A nemzetközi pop színteréről a 80-as évek végén alakult brit Autechre már október 8-án színpadra lép, a zenekar jelentőségét a techno műfaj kedvelőinek aligha kell bizonygatni: a duó több évtizedes pályafutása alatt jellegzetes, emellett szinte megfejthetetlen, absztrakt hangzásvilága alapkő lett az elektronikus zenében. Érkezik a Warhaus is, amely a Balthazar zenekarból ismert, belga Maarten Devoldere szóló projektje, egy romantikusan dekadens, egészen sötét art pop. Megismerheti a magyar közönség a britek egyik trendi szenzációját, a Getdown Services nevű zenekart is, amely nagyon brit, nagyon post-punk, nagyon diszkó és a munkásosztály egészen abszurd humorával dolgozik. Rajtuk kívül érkezik még az elektronika, a post-rock, a kortárs komolyzenét és a hiphopot ötvöző Son Lux, valamint a Lambchop, a Joan as a Police Woman, Alela Diane és Julianna Barwick & Mary Lattimore duója is.

A programban természetesen hazai előadók is képviseltetik magukat, fellép a multiinstrumentalista Áron András, az Isten Háta Mögött, a 30. születésnapja alkalmából különleges estével készülő ColorStar, a Sub Bass Monster, Gáspár Laci, AKC Misi @ AKC Kretta a Holdvilág Club Hotel & Casino című lemezükkel, de meghallgathatjuk Beck Zoltán és Grecsó Krisztián, valamint Bereményi Géza és Másik János párosát. Nem mellesleg idén is lesz Egy nagyon Co Lee és Doór karácsony.

Világzenei műfajt a marokkói-francia rockegyüttes, a Bab L’Buz, a kolumbiai instrumentális supergroup, a Los Pirañas képviseli. A dobjáték sokszínűségét ismertető Határtalanul ritmus programsorozat részeként Ben Aylon virtuózt hallhatja a közönség, most szombaton pedig Gal De Paz izraeli énekesnő mellé csatlakozik a szaxofonművész Abate Berihun és a The Addis Ken Project. A tradicionális zenei program keretében fellép többek között a Buda Folk Band, Balogh Kálmán és vendégei, valamint a Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra. Akinek pedig inkább a jazz felé húz a szíve, az élőben hallhatja például Kaltenecker Zsoltot, a Kassa Overallt, a Daveform Quintet & Kurt Rosenwinkelt és az ØKSE zenekart. A klasszikus zene kedvelőit pedig Varga Judit szerzői estje mellett Alexander Balanescu, Tara Khozein és Gyárfás Attila közös, erdélyi magyar és román népdalokat újraértelmező produkciója is szerepel a kínálatban.

A Magyar Zene Házában egészen 2027. február végéig látható a Freddie Mercury életét és munkásságát feldolgozó Freddie című kiállítás, amelyhez most könyv is készült, ez az intézmény boltjában megvásárolható.