Győzelmi kényszerben a Rossi-csapat

Grúzia;Telki;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;

2026-10-01 14:52:00 CEST

A magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben fogadja pénteken a grúz csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból.

A sérülésektől tizedelt magyar labdarúgó-válogatott az ukránoktól 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán, majd Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két kör után máris hárompontos lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben.

Ami ennél is aggasztóbb, hogy a középcsatár Varga Barnabás és szélső Sallai Roland nélkül egyelőre gólképtelen a válogatott, ráadásul – Redzic Damir kidőlése után – a játék is jelentősen visszaesett Belfastban, ahol így mindössze egyetlen kaput eltaláló kísérlettel zártak Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai.

Márpedig az említett sérültek nem térnek vissza a soron következő két találkozóra sem, így az olasz szakvezetőnek ezzel az erősen tartalékos kerettel kell valahogy életet lehelnie a támadójátékba. Ennek kulcsa az a Tóth Alex lehet, aki bár a Bournemouthban alig kap lehetőséget, az északírek vendégeként jó cserének bizonyult, a beállításától megélénkült a magyar csapat játéka.

„Igen” – felelte Marco Rossi a Telkiben tartott sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, a Premier League-ben légióskodó középpályás a kezdőben kaphat-e helyet.

Amiben még bízni lehet, hogy a magyarok a telt házas közönségük előtt – a vereség ellenére – az erősebb ukránokkal szemben is képesek voltak mezőnyfölényre szert tenni, így joggal lehet abban reménykedni, hogy a világranglistán 33 hellyel a magyar válogatott mögött álló, s eddig ugyancsak gólképtelen Grúzia (72.) ellen is sikerül ez.

Ettől függetlenül nem lehet lebecsülni az ellenfelet, mert több játékosa futballozik európai élbajnokságban, mint a magyaroknak, továbbá Hvicsa Kvarachelia révén ugyanúgy van egy világsztárjuk, aki a vb-n nem szerepelt játékosok közül egyedüliként került az Aranylabda harminc jelöltje közé a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainből. Az szintén hajthatja a legutóbb Eb-nyolcaddöntős ellenfelet, hogy a játékosok bizonyítani szeretnének az új szövetségi kapitánynak, Ramaz Szvanadzének, aki a nyitókörös vereséget követően váltotta a kispadon a francia Willy Sagnolt.

Rossi elmondta, a grúzok formációt váltottak, legutóbbi mérkőzésükön már 3-5-2-ben játszottak. Az olasz szakember szerint ez Kvaracheliának szabadabb mozgásokat tesz lehetővé. Rossi még Georges Mikautadzéra hívta fel a figyelmet, majd hozzátette: a rivális kezdőcsapatának gerincét olyan játékosok alkotják, akik topligás csapatokban szerepelnek.

Az olasz szakember a keret mélységét illetően úgy fogalmazott: Szalai József és Tóth Rajmund akár bevethető lehet, így a váratlanul Szoboszlai Dominikékkel edző Kovács Bendegúzt elengedik, hogy csatlakozzon az U21-es válogatotthoz.

Ami a soron következő mérkőzéseket illeti, úgy fogalmazott, bőven van javítanivalójuk, labdával gyorsabbnak kell lenniük a támadásépítéseknél, és direktebb játékot vár a játékosoktól.

A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna a szlovákiai Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan négypontos északír csapatot.

A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 3. forduló

MAGYARORSZÁG–Grúzia, Puskás Aréna, 20.45

Ukrajna–Észak-Írország, Nagyszombat, 20.45

A csoport állása:

1. Ukrajna 2 1 1 - 1-0 4 pont

Észak-Írország 2 1 1 - 1-0 4

3. Grúzia 2 - 1 1 0-1 1

MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 0-1 1