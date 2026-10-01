Döbbenetes pénszórást fedezett fel a honvédelmi miniszter a szolnoki laktanyafelújításnál

felújítás;laktanyák;Mészáros Lőrinc;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-10-01 15:12:00 CEST

A tárcavezető szerint tarthatatlan és elfogadhatatlan, hogy Mészáros Lőrinc cége túlárazva végezze el a munkát.

Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantunk a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál - közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A honvédelmi miniszter azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelynek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve.

Ruszin-Szendi Romulusz tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. Ennek véget vetünk! - közölte a miniszter, hozzátéve, hogy a gigantikus szerződést feldarabolják, hogy ne csak egyetlen cégcsoport rúghasson labdába.

A tárcavezető közölte: azt szeretnék, hogy helyi vállalkozók kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére.