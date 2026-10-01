Rejtélyes behatolások történtek finn képviselők otthonaiba, a rendőrség vizsgálatot indított

vizsgálat;képviselők;Finnország;hibrid hadviselés;behatolás;

2026-10-01 16:55:00 CEST

A kormányfő nem zárta ki, hogy egy másik ország áll a történtek mögött.

A finn rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indított azon gyanús behatolások ügyében, amelyek az utóbbi napokban történtek több parlamenti képviselő otthonában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Jussi Halla-aho, a finn parlament elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy hivatala a múlt héten kapta az első bejelentéseket a feltételezett behatolásokról. Hozzátette, hogy a feltételezett tettesek semmit sem loptak el vagy rongáltak meg az érintett képviselők lakásaiból, de a behatolásuk nyomai láthatóak maradtak.

Lehetséges, hogy a behatolás jeleit szándékosan hagyták olyan helyeken, ahol a lakók észrevehették őket - mondta a házelnök. Közölte továbbá, hogy az érintett parlamenti képviselők és a feltételezett incidensek pontos számát nem ismeri; de biztos abban, hogy jelentős számban fordultak elő. Emellett arra sem tért ki, hogy felmerült-e konkrét gyanú a lehetséges elkövetők személyével kapcsolatban.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a bejelentésre reagálva nem zárta ki, hogy akár egy másik ország áll a rejtélyes incidensek mögött. „Amennyiben így van, továbbra is azt üzenem annak az országnak, hogy az ilyen manőverek, akár Finnország destabilizálására, akár az Ukrajna melletti kiállás megingatására irányulnak, a várttal ellentétes hatást érnek el” - mondta.

Alexander Stubb finn elnök az ország északi részén tett látogatása során reagált az ügyre, amit a demokrácia elleni támadásnak nevezett.

A rendőrségi közlemény szerint a nemzeti nyomozóirodával szorosan együttműködve vizsgálódnak az ügyben.