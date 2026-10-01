Formabontóak az idei Év háza fődíjasai

díj;építészet;lakóház;

2026-10-01 20:05:00 CEST

A fallóskúti hegyoldalba simuló hétvégi ház kapta az Év háza 2026 lakóépület kategóriájának fődíját, a középület kategóriában pedig az etyeki Árpád-házi Szent Erzsébet Egészségház nyerte el a szakma kitüntetését. Az Év háza közönségszavazáson idén egy ürömi és egy salföldi családi ház, valamint a budapesti YOU Hotel felújítás nyert.

Vajon milyen a jó épület? Erre évtizedek óta keresi erre a választ az Év háza pályázat szakmai zsűrije, amely idén a versenybe benevezett 22 lakóépület és 9 középület közül választotta ki a díjazottakat. A fődíjak mellett öt szakmai különdíjat is kiosztottak és a közönségszavazás idén is külön eredményt hozott. A pályázaton 2023 januárja után megvalósult családi házakat, nyaralókat, középületeket és társasházakat nevezhettek tervezőik - írták a szervezők.

Lakóépület Kategória Fődíj: Hétvégi ház, Fallóskút

Építészet: Bognár Dániel, Gál Ádám, Vécsey Kristóf, Gellár Jakab (D55Építész Iroda)

A meredek mátraszentimrei hegyoldalba telepített ház szokatlanul meredek, korcolt fémtetővel és bazaltkő burkolattal illeszkedik a környezetéhez. A tervezésnél fontos szempont volt a terep és a meglévő fák megőrzése: a földszint intimebb, védettebb terei fölött az emelet a lombkoronák szintjén nyílik ki. A nappali és a szobák fokozatosan teremtenek kapcsolatot a tájjal, a második nappalihoz kapcsolódó tetőterasz pedig szinte átmenetet képez a ház és a hegyoldal között.

Középület Kategória Fődíj: Árpád-házi Szent Erzsébet Egészségház, Etyek

Építészet: Etyek Keller Ferenc, Láris Barnabás, Bors Eszter

Az egészségházat úgy alakították ki, hogy az ne csak rendelőként működjön. Az utcafronttól visszahúzott épület előtt kis teret hoztak létre szökőkúttal és fasorral, a két nyeregtetős épületszárny közötti átrium pedig közösségi térként is használható. Hétvégén akár termelői piacnak is helyet adhat, a magaságyásokba gyógynövényeket ültettek, amelyekből bárki vihet. A várótermek üvegfalakon keresztül kapcsolódnak az átriumhoz, miközben a kőburkolat, a tornác és a farácsok a hagyományos falusi házak világát idézik.

Családi ház Egerben - a Magyar Építész Kamara Különdíja

Építészet: Fajcsák Dénes, Fábián Gábor DLA, Vizi Attila, ifj. Juhász Péter (Arkt Építésziroda)

A sűrűn és helyenként kuszán beépített egri városrész kis telkén visszafogott, kívül inkább zárt, a belső udvar felé viszont nyitott ház született. A funkciók szinte egyetlen térbe szerveződnek, a belső udvar felé nyíló nagy felületeken pedig a kert látványa és fény érkezik a lakótérbe. A térbe állított lépcső két szint között teremt kapcsolatot anélkül, hogy vizuálisan elválasztaná őket. A kevés anyaggal és színnel dolgozó belsőben látszó falazat és egységes faszerkezetek jelennek meg, míg a tető homogenitását egy finom üvegsáv töri meg, amely a tetőteret világítja meg.

Monolith Lodge erdei szállás, Pilisszentkereszt - a Magyar Építőművészek Szövetségének Különdíja

Építészet: Monori László, Varga János (Pyxis Nautica), Huszár András és Oravecz Péter (Hello Wood)

A karakteres épület átalakítja maga körül a tájat, miközben az erdei környezetet a belső terekbe is bevonja. Világos alaprajza a privát helyiségeket egy rendszerbe szervezi, miközben az erdő felé megnyitott belső tér a fedett teraszon keresztül folytatódik a tájban. Központi eleme a magas, deszkazsaluzatú beton kémény, amely mellett a fa és a terméskő is meghatározó anyagként jelenik meg. A nyers betonfelület és a természetes anyagok együttese erős, mégis az erdő változó fényeihez és évszakaihoz igazodó karaktert ad a háznak.

„Wasabi” családi ház, Budapest - Leier Főtámogatói Különdíj:

Építészet: Balogh Csaba, Sirokai Levente, Ancza Krisztina, Sónicz Péter (Konkrét Stúdió)

Az épület tervezői nem titkoltan szeretnek kísérletezni, itt volt kihívás, hiszen egy hosszú, keskeny, kis méretű telken, meglehetősen kusza környezetben kellett megoldani a Wasabi ház összetett tervezési feladatát. A hosszúház előképére építve alakították ki a tereket, amelyekhez a csiki-csuki teraszok is szorosan kapcsolódnak. Az épület meghatározó anyagai a látszóbeton, a fa és az üveg. A nagy üvegfelületeken keresztül bőségesen jut fény a belső terekbe, a világos faburkolat pedig otthonosabbá teszi a betonszerkezetű házat. A homlokzaton is megjelenő fa burkolat visszafogottan folytatja a belső terek világát.

Debreceni Egyetem Járműlaborja - Meva Támogatói Különdíj

Építészet: Juhász Balázs, Zombor Gábor DLA (MONOSTUDIO)

A Debreceni Egyetem külterületén álló Járműlabor tengelykereszt alakú épülete négy különböző funkció számára alakít ki térrészeket. A fehér alsó szint fölé emelkedő színes felső rész fedett és nyitott tereket hoz létre, amelyek az épület használatát és a külső környezethez való kapcsolódását is szolgálják. A kereszt metszéspontjában kör alakú felülvilágító és az alatta kialakított kert különleges belső teret alkot. A Monostudio tervezte épület úgy kapcsolódik az autóiparhoz, a kutatáshoz és az egyetemi innovációhoz, hogy közben nem próbálja ezeket építészeti jelképekké formálni.

Prefektus-ház felújítása, Tarcal - TERRÁN Támogatói Különdíj

Építészet: Salamin Miklós (AXIS Kft)

A XVIII. század végén épült tarcali Prefektus-házat, amely egykor a koronauradalom intézőjének otthona volt, már az összeomlás fenyegette, amikor a helyi önkormányzat megvásárolta és apartmanházzá alakította. A felújításnál az eredeti alaprajz helyreállítása és a lehető legkevesebb beavatkozás volt a cél. Visszaépítették az eredeti ablakosztást, megőrizték a még menthető fa szerkezeteket és ajtókat, a bontás során pedig régi kőkandallók és fa pórfödémek is előkerültek. Az új részeket – köztük a fedett teraszt és oldaltornácot – látszó téglaszerkezet különbözteti meg a történeti épülettől.

Közönségszavazás