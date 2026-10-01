Kortárs ékszerek, designtárgyak és tervezői ruhák a festmények között – Pénteken nyílik a Budapest Contemporary vásár

ékszer;kortárs művészet;design;Szegedi Katalin;Budapest Contemporary;Spengler Katalin;Osvárt Judit;

2026-10-01 19:36:00 CEST

Idén először ékszer-, design- és divattárlatot is nézhetünk a negyedszer zajló Budapest Contemporary kiállítás és vásáron a Bálna Budapest terében október 2. és 4. között.

Csaknem hetven kiállítóval és több ezer műalkotással várja a gyűjtőket és a művészet iránt érdeklődő közönséget a Budapest Contemporary (BCT) kiállítás és vásár október 2. és 4. között a Bálna Budapest terében, ahol idén először a képzőművészethez szorosan kapcsolódó kreatív területek is nagyobb hangsúlyt kapnak, a design, a divat és kortárs ékszerek.

A sajtóeseményen e három szekció is bemutatkozott, Spengler Katalin műgyűjtő elmondta, hogy több mint húsz évvel ezelőtt kezdett el kortárs ékszereket gyűjteni, azóta tanulmányozza ezt a területet. – Egy nagy, nemzetközi és magyar művekből álló válogatás van a tulajdonomban, amiből itt, most egy kis részletet lehet látni – mondta, hozzátéve, hogy a kollekció egy része nemrég a Magyar Nemzeti Múzeum Ragyogj! című ékszerkiállításán szerepelt, a Budapest Contemporary vásáron a Testközelben című tárlaton pedig nyolc kortárs tervezőtől mutat be műcsoportokat, és egy történeti válogatást is a kortárs magyar ékszer elmúlt húsz évéből. – Olyan művészeket választottunk, akik nagyrészt a nemzetközi ékszerszíntéren is jelentős névnek számítanak – mondta Spengler Katalin.

Példának hozta Fábián Veronikát, akinek az alkotásai többek közt az amszterdami Stedelijk Museumban és a müncheni Pinakothek der Moderne-ben találhatóak, míg Vági Flóra művei a londoni Victoria and Albert Museumban és a Dallas Museum of Artban. – Azt szeretnénk megmutatni, hogy az ékszerek hordozható műalkotások, olyan kis tárgyak, melyek ellentétben egy festménnyel, egy szoborral, egészen közel kerülhetnek a testünkhöz, és velünk is jöhetnek bárhová – mondta a gyűjtő.

Osvárt Judit, az Elle Dekor főszerkesztője a design szekciót mutatta be, egy olyan kortárs teret, melyben a kortárs lakberendezés és belsőépítészet felől közelítenek a műalkotások felé. – Olyan enteriőrt hoztuk létre négyszázötven négyzetméteren, ami hangsúlyozottan zsúfolt, és szándékosan tele van mindennel, mert azt gondoljuk, hogy aki gyűjt, az fogékony a szépségre műfaji korlátok nélkül – mondta.

A divat szekciót Szegedi Kata, a Kata Szegedi márka alapítója prezentálta, aki Benus Dániel divattervező kollégájával nem feltétlenül csak ruhákat akart installálni az éppen aktuális kollekciójukból, hanem Nemes Márton képzőművésszel készített, absztrakt motívumokkal díszített öltözékeket is. Emellett a standon láthatók Jelen Ádám fotói, Sáfrán Anett keramikusművész alkotásai és Gyuricza János bútorai is, melyek szintén párbeszédbe lépnek a ruhákkal.