Csak a civilek segítenek a Budapest XVI. kerületében kilakoltatott családoknak

Társadalom;kilakoltatás;menekültek;ukránok;

2026-10-02 13:00:00 CEST

Megoldatlan annak az 50 embernek, köztük 30 gyereknek a helyzete, akit kedden lakoltattak ki a XVI. kerületből. Jelenleg mindenkinek van fedél a feje felett, de ez átmeneti, az egyik családnak például pénteken már el kell hagynia az ideiglenes szállást. Civilek keresik a végleges megoldást, a kormánytól egyelőre nem érkezett segítség.

Ha nem írom ki a közösségi oldalamra, hogy nagy a baj, és néhány civil nem siet a segítségükre, akkor ezek a családok csöndben az utcára kerülnek, és hajléktalanok lesznek – mondta lapunknak Szécsi Magdolna szociális munkás, aki néhány civil aktivistával oldotta meg annak az 50 embernek, köztük 30 gyereknek a lakhatását, akiket karhatalommal tettek az utcára a héten a XVI. kerületben.

„A háború kitörése óta segítünk az ukrán, elsősorban az ukrán-roma menekülteknek munkát találni, integrálódni, mert ők vannak a legnehezebb helyzetben, senki nem vállalta a támogatásukat” – magyarázta Szécsi Magdolna, hozzátéve: most is ilyen családokról van szó, akik jóhiszeműen több hónapja éltek egy ingatlanan, és fizették az albérletet becsületesen azoknak az embereknek, akikről úgy tudták, hogy tulajdonosok.

Elvették tőlük a bérleti díjat, majd három nap múlva közölték velük, hogy elfelejtettek szólni, de egy hét múlva ki kell költözni, különben végrehajtói karhatalom teszi őket utcára. Ezek a családok fel sem fogták, hogy ez mit jelent. Próbáltak segítséget kérni, de a segélyszervezetek és szeretetszolgálatok, érdemi támogatást nem nyújtottak.

„Engem a kilakoltatás előtt az egyik édesanya hívott, hogy másnap utcára fognak kerülnek” – mondta Szécsi Magdolna, aki szerint az ökumenikusoknak sikerült két családnak Kecskeméten szállást találni családok átmeneti otthonába, a főváros az egyik hajléktalanszállóra beengedett két családot, a Máltai Szeretetszolgálathoz is mehetett két család, krízisszállón és apartmanban vannak a többiek. Az utaztatást, az éhes gyerekek megetetését, több napi élelemre való pénzt viszont civilek adták össze. Lakatos Ádám, gyermekvédelmi aktivista, Kurtyán Szlobodán Csilla és lánya, illetve Savanyó Galambos Viktória és Savanyó Galambos Dóra, a Fess Napfényt Egyesület munkatársai.

A családoknak van most fedél a fejük fölött – mondta Szécsi Magdolna –, de a helyzetük nem oldódott meg. Nem tudni, az átmeneti otthonokban meddig maradhatnak, sőt, az már biztos, hogy az egyik családnak pénteken el kell hagynia az apartmant, „nekik keresünk azonnal valami megoldást.”

„Akkor indultam el, amikor megtudtam, hogy 30 gyerek is ott van, és a gyámhivatal munkatársai elindultak értük” – erről már Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista beszélt, aki elmondta, a szülők gyorsan elvitték a gyerekeket a helyszínről, ha ez nem így történt volna, akkor a gyámhatóság kiemeli őket.

A felnőttek egyébként dolgoznak, és szobánként 200 ezer forintot fizettek. Civil szervezetektől és magánembertől érkezett segítség, de a kormány akkor, és azóta sem nyújtott támogatást, politikus sem ajánlotta fel a segítségét. Úgy fogalmazott: „2026-ban nem történhet meg az, hogy 50 főt kilakoltatnak, köztük 30 gyereket, és a civileknek kell megoldani, hogy ne maradjanak étlen szomjan az utcán.”

A helyzetet jól mutatja, hogy egy 20 éves ukrán fiatal visszaindult Ukrajnába. A többiek ebben a pillanatban biztonságban vannak – mondta, de csak ideiglenes szállást tudtak nekik biztosítani. Péntekig egy családnak, hat gyereknek és két felnőttnek új helyet kell találni, de egyelőre hiába telefonál, nem talált szállást nekik – mondta. A legtöbb férfi egyébként az építőiparban dolgozik, naponta kapják a bérüket, megtakarításuk nincs. A helyzetük egyelőre kilátástalan – tette hozzá az aktivista.

A Város Mindenkié akciócsoport tájékoztatása szerint kedden 50 ember került utcára a XVI. kerületben. Kilenc család, rengeteg gyerek – kárpátaljai, magyar anyanyelvű, ukrán állampolgárságú roma menekültek.

A történet előzménye, hogy három ember egy magántulajdonban lévő, nagy családi házat vett ki, majd közülük valaki magát tulajdonosként feltüntetve, jogosultság nélkül továbbadta azt bérbe a csaknem 50 embernek, havi 200 ezer forintért, szobánként. A családok neki fizették a bérleti díjat, a valódi tulajdonos ebből semmit nem látott, a rezsit sem fizették ki, így még tartozás is keletkezett a nevén.

A tulajdonos mintegy egy éve megindította a lakás kiürítésére irányuló eljárást, a végrehajtásra kedden került sor. A Város Mindenkié csoport álláspontja szerint súlyos jogi probléma van azzal, ahogyan a végrehajtást lefolytatták: hiszen nem az adóst lakoltatták ki, hanem azokat a családokat, akik a szélhámossal kötöttek szerződést. A családok elhelyezését az akciócsoport és a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat is segítette.