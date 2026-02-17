Kiderült, hány embert lakoltattak ki tavaly Magyarországon

kilakoltatás;végrehajtás;végrehajtók;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2026-02-17 13:33:00 CET

Valamivel kevesebb embert tettek utcára, mint 2024-ben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatai szerint.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) nyilvántartása szerint 1393 ingatlan kiürítésére került sor tavaly – számol be a 24.hu a köztestülettől kikért adatok alapján.

A lap megjegyzi, ez némileg kevesebb az egy évvel korábbi adatnál, 2024-ben ugyanis 1643 esetben intézkedtek az önálló bírósági végrehajtók. A kar nyilvántartása alapján 2025-ben a legtöbb kilakoltatás – ami feltehetően a legtöbb családost érintő lakáskiürítési kategória lehetett – lakóingatlan sikeres árverését követő birtokba adással összefüggésben történt, ezen kategóriába 729 lakáskiürítést soroltak.

A második legmagasabb esetszám a lakásügyben hozott határozat végrehajtása volt, így összesen 463 esetben történt kilakoltatás tavaly. Érdekesség, hogy tavaly 178 önkényes lakásfoglalót is utcára kellett tenniük a végrehajtóknak, ami a 2019 óta a legmagasabb szám ebben a kategóriában.

A lap azt írja, hogy bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítést követő intézkedésből csupán 22 eset volt, és mindössze egyszer történt olyan tavaly, amikor a rendőri kényszerintézkedéssel kellett foganatosítani a kilakoltatást.

Mint ismert, az elmúlt évek legsúlyosabb politikai bűnügyének vádirata szerint a végrehajtók volt elnöke jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak, aki ezért a befolyását Schadl György érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

A két fő vádlott ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt emeltek vádat. Schadlra tíz, míg Völnerre nyolc év börtönt kértek beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Január elején pedig az is kiderült, hogy immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján.