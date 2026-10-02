Lázár János;Vitézy Dávid;Volánbusz;járműbeszerzés;újratárgyalás;leállítás;

Lázár János nem engedte, Vitézy Dávid újraindítja 160 új Volán-busz beszerzését

Egy 2023-as keretszerződés meghosszabbításával, illetve újratárgyalásával akár kilenc hónappal korábban megérkezhetnek a járművek, ráadásul a három évvel ezelőtti áron.

Megmentjük a Volánbusz 160 darabos buszbeszerzését – írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szerződéskötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, amelynek eredményeként 160 új, alacsony belépésű, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a járműpark. A gyorsaság hátterében az áll, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére. Lázár János ugyan nem engedte meg a buszok megrendelését, de a keretszerződés kormányváltás után is életben maradt.

A MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbítottuk, és elindítjuk a versenyújranyitás folyamatát, amelynek végén kiderül, hogy melyik szállító – a Setra vagy az Iveco – nyeri el a beszerzést – derül ki a tárcavezető posztjából.

Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt takarítunk meg, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni – hangsúlyozza Vitézy Dávid. Szerinte így a teljes folyamat így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, emellett a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetjük be az új buszokat, ami lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.

E szerint a Fidesz kommunikációs igazgatója „ismételten és szándékosan” olyan nyilvános kijelentést tett, amely kétséget kizáróan alkalmas arra, hogy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja.