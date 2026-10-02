Lázár János nem engedte, Vitézy Dávid újraindítja 160 új Volán-busz beszerzését

Megmentjük a Volánbusz 160 darabos buszbeszerzését – írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szerződéskötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, amelynek eredményeként 160 új, alacsony belépésű, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a járműpark. A gyorsaság hátterében az áll, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére. Lázár János ugyan nem engedte meg a buszok megrendelését, de a keretszerződés kormányváltás után is életben maradt.
A MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat. A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbítottuk, és elindítjuk a versenyújranyitás folyamatát, amelynek végén kiderül, hogy melyik szállító – a Setra vagy az Iveco – nyeri el a beszerzést – derül ki a tárcavezető posztjából.Vitézy Dávid: Lázár János hibái miatt májusra 290 busz állt le alkatrészhiány miatt a VolánbusználLázár János szerint meglesz a megígért ezer új autóbusz
Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt takarítunk meg, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni – hangsúlyozza Vitézy Dávid. Szerinte így a teljes folyamat így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, emellett a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetjük be az új buszokat, ami lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.Több mint 10 milliárdos kár érte a Volánbuszt, a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjét 2015 és 2018 közöttLetartóztatták Seszták MiklóstTiborcz István körül csapkod a villám a Volánbusz-ügyben