Lázár János;Vitézy Dávid;Volánbusz;járműbeszerzés;újratárgyalás;leállítás;

2026-10-02 11:58:00 CEST

Lázár János nem engedte, Vitézy Dávid újraindítja 160 új Volán-busz beszerzését

Egy 2023-as keretszerződés meghosszabbításával, illetve újratárgyalásával akár kilenc hónappal korábban megérkezhetnek a járművek, ráadásul a három évvel ezelőtti áron.