„A választást nem a jobboldal veszítette el, hanem Orbán Viktor” – Áruló lett a fideszesek szemében a NER-t is bíráló DPK-alapító

Fidesz;Orbán Viktor;támadás;bírálat; NER;Digitális Polgári Körök;

2026-10-02 12:45:00 CEST

Isky Annamária a 2026. április 12. óta eltelt idő alatt rájött, és le is írta, hogy a választók egy rendszert utasítottak el, ahol a hűség többet ért, mint a hozzáértés, és ahol a kritika árulás lett.

„A választást nem a jobboldal veszítette el, hanem Orbán Viktor. Mert a jobboldal ott volt, nem az emberek hiányoztak. A szavazók nem a haza szeretetét utasították el, nem is a családot és nem a keresztény értékeket. A választók egy rendszert utasítottak el, ahol a hűség többet ért, mint a hozzáértés, és ahol a kritika árulás lett. A jobboldal nem veszített, felszabadult, és mostantól rajtunk múlik, merre indulunk tovább” – idézte a 444, hogy mit mondott csütörtöki Facebook-videójában Isky Annamária. A Női Digitális Polgári Kör társalapítója Játszótéri filozófus elnevezésű közösségi oldalán művésznevét is feltünteti: Intellektuális Pezsgőtabletta.

„Hiszek a zsidó-keresztény európai kultúrában, politikában, a hagyományőrzésben, a magyar és európai értékközösségben. Magyarország a konzervatív és keresztény értékek bástyája. Várvédők vagyunk” – olvasható Isky Annamária bemutatkozójában. – A polgári jobboldalhoz vagyunk hűségesek. Nem a hűséghez. A kritikát kedveljük és katalizáljuk – írta oda a volt miniszterelnököt és a NER-t bíráló videója elé.

A 444 nem mellékesen megemlíti, hogy Isky annak a Steiner Attilának a felesége, aki Magyar Péter ellenfele volt a XII. kerületben, és az egyik legnagyobb arányú fideszes vereséget (63:29) szenvedte el a tavaszi országgyűlési választáson. Felidézik, hogy Steiner és Magyar régi ismerősök, ugyanis Brüsszelben a Steiner- és a Magyar-házaspár összejárt, mert Steiner akkor volt politikai tanácsadó az Európai Parlamentben, amikor Magyar Péterék is kint éltek. A 2026-os kampányban Steiner Attila egy közös fotó erejéig be is vetette Varga Juditot, nem túl nagy hatással.

Annál nagyobb visszhangja van Isky Annamária ráébredésének. Először Szakács István fideszes influenszer akadt ki. – „Teljességgel elfogadhatatlan az a kijelentése, hogy miközben társainkat bebörtönzik, embereket hurcolnak el, ő arról beszél, hogy a jobboldal »felszabadult«. Az is elfogadhatatlan számomra, ahogyan Orbán Viktorról beszél, mintha ő túszul ejtette volna a közösségünket, miközben annyit tett ezért a közösségért. Én nem vagyok hajlandó vele semmilyen közösséget vállalni. Ahová ő akar tartozni, oda én semmiképpen sem akarok tartozni!" – írta. A HVG pedig már arról számolt be, hogy több kommentelő is árulónak nevezte a DPK-alapítót, sőt a figyelmet magára rendre botrányaival felhívó Pócs János is közéjük állt. – „Te leginkább arrafelé indulj el, ahol az árulók és az önös haszonlesők helye van! – írta a fideszes országgyűlési képviselő.