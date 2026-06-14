Ferencz Orsolya: Érdemi vitára nem volt lehetőség a Fidesz kongresszusán, a fontos gondolatok is válaszok nélkül maradtak

Fidesz;kongresszus;bírálat;Ferencz Orsolya;

2026-06-14 15:42:00 CEST

Az Orbán-kormány egykori űrkutatási biztosa szerint az Orbán Viktor által a kongresszus napján kiküldött röpirat messze nem azokat a gondolatokat tartalmazta, amelyek közelebb vihetnék a pártot a választási vereség megértéséhez.

Lezajlott a Fidesz 32. kongresszusa. Rövid értékelésem: Nem erre vártunk - kezdte értékelését Ferencz Orsolya korábbi űrkutatási kormánybiztos a Facebookon.

„A választások óta számos alkalommal hangsúlyoztam az őszinte szembenézés fontosságát és a választási vereségért felelős politikai vezetők és holdudvar háttérbe vonulásának szükségességét” - idézte fel a fideszes politikus, hozzátéve: a kongresszus előtt is ismert volt már a véleménye, ehhez képest a rendezvény előtt néhány órával kapták meg a lényegesen újraírt, szavazásra bocsátani kívánt alapszabály tervezetét.

„Ezt érdemben így megvitatni nem lehet. Maga a kongresszus sem nyújtott érdemi vitára módot, az elhangzott hozzászólások is jórészt válaszok nélkül maradtak. Ilyen volt Stumpf István rendkívül fontos megszólalása is” - közölte Ferencz Orsolya. (Az egykori kancelláriaminiszter, Stumpf István egyebek közt arról beszélt, hogy megszűnt az érdemi visszacsatolás és bírálat lehetősége, a társadalom pedig nehezen viselte a klientúra túlkapásait. A Fidesz nem tanult a fiatalság elpártolásából, a kampány egybites üzenetei kontrproduktívak voltak, a lojalitás felülírta a szakmai szempontokat, a korrupció bizonyos elemei pedig a miniszterelnök dolgozószobájának asztaláig is elértek.)

Ferencz Orsolya szerint az Orbán Viktor által a kongresszus napjának reggelén kiadott „Küldetés – röpirat” című dokumentum, akárcsak a korábbi értékelések, „messze nem azokat a gondolatokat tartalmazzák, amelyek közelebb vihetnének minket a jobboldal számára rendkívül fájdalmas vereség megértéséhez, ezáltal valódi esélyt kínálva a politikai közösségünk hatékony, erős képviseletére a jövőben.”

A volt űrbiztos kifejtette, a választási vereségért elsősorban nem az egyébként rossz kampány és nem is a külső tényezők okolhatók, és ez még akkor is így van, ha tudják, hogy sokan dolgoztak a Fidesz bukásán, ez ugyanis korábban is így volt.

„A választók többségének kizárólag egy cél lebegett a szeme előtt: a Fidesz 16 évének legyen vége. Mindegy volt, hogy kivel, mindegy volt, hogy milyen áron. Nem a Tisza zsenialitása volt a vereségünk oka. A magyar emberek azon jelenségek és személyek ellen szavaztak, amiket és akiket nem akartak tovább a hatalomban látni. Sok nagy eredmény mellett sok olyan jelenség is van a 16 évnyi kormányzásunkból, az utolsó ciklusra kiemelten gondolva, ami irritáló és elfogadhatatlan volt a társadalom számára. Az erényeink tartópillérei összeroskadtak a hibáink és bűneink súlya alatt” - értékelt Ferencz Orsolya.

Miközben a közvélemény-kutatások szerint a Fidesz nem értette meg a választási vereség okát, pedig szerinte sokan vannak olyanok a közösségükben, akiknek a véleménye segíthetne ebben. „Rengeteg tehetséges ember van köztünk, az önkormányzatokban, a civil szférában. Tetterősek és hitelesek. Ők igazán tudják, hogy a politikai mandátum sötét és hideg lépcsőházakban, havas utcákat járva, esővel, kánikulával dacolva és érdemi politikai viták árán születik meg. Nem hangoskodásra van szükség, hanem érvekre. Azonban nincsenek hiteles érvek valódi szakmaiság nélkül” - fogalmazott, hozzátéve, az értékeik örök értékek, a mondanivalójuk pedig kortalan, azonban kérdés, milyen módon és kik tudják a polgári értékeket hitelesen képviselni.

„Ideje végre megszabadulnunk az árnyékoktól, kinyitnunk az ablakot és beengedni a friss levegőt, visszatérve azokhoz az örök morális alapokhoz, amiket egy pillanatra sem lett volna szabad elhagynunk” - írta a fideszes politikus.

A Fidesz-kongresszussal kapcsolatban egyébként nem csak Ferencz Orsolya fogalmazta meg elégedetlenségét - Navracsics Tibor korábbi közigazatási és területfejlesztési miniszter is így tett.