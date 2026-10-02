Benyújtotta fellebbezését a Manchester City

A Manchester City honlapján megjelent közlemény szerint az egyesület csütörtök este „átfogó fellebbezést” nyújtott be a bizottsági állásfoglalással szemben.
„A klub határozott álláspontja szerint a vélemény – számos okból kifolyólag – egyértelmű, lényegi jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, így megalapozatlannak tekinthető.
A klub nem vétkes a Premier League által megfogalmazott vádakban, és az ügyre vonatkozó álláspontját minden tekintetben cáfolhatatlan bizonyítékok széles köre támasztja alá.
Továbbra is tiszteletben tartjuk a szabályszerű eljárásrendet, így - az eljárások lezárultáig - korlátozottak a lehetőségeink a további nyilatkozattételt illetően” – írta a manchesteri egyesület.114-szeres bűnös a Manchester City – a klub léte a tét
A PL honlapjának keddi beszámolója szerint a független bizottság megállapította többek között, hogy a manchesteri egyesület a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében.
A City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy a manchesteri klub jelentős mértékben túllépte mind a Premier League, mind pedig az európai szövetség (UEFA) által előírt költségkorlátokat, a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit.