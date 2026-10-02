Tarr Zoltán: Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd

Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd - tudatta péntek délutáni Facebook-bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tarr Zoltán azt írta, az egyeztetést még a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt tartották meg.
A tárcavezető ismertetése szerint az érintett szervezeteket a közmédia jövőjét meghatározó stratégiai kérdések és lehetséges irányok megfogalmazásába vonták be. Hozzátette, az egyeztetésre összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben.
A politikus jelezte, az a cél, hogy a vezérigazgatói pályázat jelentkezői elképzeléseik bemutatásakor ezekre a felvetésekre is kitérjenek. Tarr Zoltán megjegyezte, az új vezetés a beérkezett szempontok ismeretében alakíthatja majd ki a közmédia stratégiáját. A szakmai javaslatokat benyújtó szervezetek listája, a beérkezett javaslatok teljes szövege és az összefoglaló dokumentum ide kattintva érhető el.Tarr Zoltán szerint a médiatörvény módosítása néhány héten belül átfuthat a parlamentenVége az MTVA-nak, benyújtották a törvényjavaslatot a magyarországi közmédia átalakításáról
Mint lapunk korábban is beszámolt róla, Tarr Zoltán június elején jelentette be, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, és ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, milyen feladatokat kell ellátnia a jövőben. A miniszter június 8-án Grósz Juditot nevezte ki a közmédia ügyeiért felelős miniszteri biztossá, akinek feladatai közé került a megújítás előkészítése, a működés és a döntéshozatal átvilágításának vezetése, valamint a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása. Szeptember 8-án az Országgyűlés megválasztotta a Független Közmédia Testület hat tagját és Bayer Judit elnököt; a grémium egyik első feladata a közmédia új vezetőinek kiválasztása.
Hargitai Miklós, a testület tagja lapunk Törésvonal című műsorában azt mondta, olyan vezetőkre van szükség, akik működtetni tudják az intézményeket, de szükség esetén a politikai nyomásnak is ellen tudnak állni.Hargitai Miklós: Ritka kegyelmi pillanatban vagyunk, a politika nem saját dicsőítését várja a közmédiától