Tarr Zoltán szerint a médiatörvény módosítása néhány héten belül átfuthat a parlamenten

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2026-06-18 14:50:00 CEST

Elkezdődött a közmédia átalakításának újabb lépése – jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A médiatörvény módosításának általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakításának újabb lépése – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A Facebook-oldalán közzétett videójában hozzátette, a médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy „hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan”. Kiemelte, miniszteri biztost neveztek ki, aki koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, ebben is különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.

– A célunk az, hogy egy olyan közmédiát hozzunk létre, amely képes valóban a közt szolgálni. Hiteles, objektív és informatív, szórakoztat, és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig

– fogalmazott a miniszter.

Tarr Zoltán elmondta, azt remélik, hogy a médiatörvény módosítása néhány héten belül át fog futni a parlamenten. – És akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy a közmédia életében egy új korszak, egy új lehetőség jöjjön el, amelynek a végén lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a közmédia vezetésére pályázaton egy új vezetőt válasszunk – fogalmazott.