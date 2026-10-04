Totoro dalai Budapesten – először lép fel nálunk Inoue Adzumi

koncert;zene;Hungexpo;Ghibli Stúdió;Inoue Adzumi;Mijazaki Hajao;

2026-10-04 08:45:00 CEST

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében csendülnek fel Mijazaki Hajao animációs filmjeinek dalai október 16-án a Hungexpo területén. A Ghibli Stúdió filmjeiből ismert japán énekesnő lányával, Jujuval érkezik első magyarországi koncertjére.

A japán animációs filmek, kivált Mijazaki Hajao alkotásainak rajongói különleges és ritka élményre számíthatnak október 16-án: Magyarországon először lép színpadra Inoue Adzumi, a világhírű Ghibli Stúdió filmjeinek énekesnője és lánya, Juju.

Az előadó legismertebb dalai közé tartozik Mijazaki 1986-os Laputa – Az égi palota című filmjének Carrying You című főcímdala, illetve az 1988-as Szomszédom, Totoro – Magyarországon Totoro – A varázserdő titka címen bemutatott animáció – nyitó- és záródala. Lemezein az Oscar-díjas rendező más filmjeinek dalait, valamint a Ghibli Stúdió más rendezők jegyezte alkotásainak számait is előadja. A Hungexpo E2 pavilonjában tartott budapesti koncertjén a szerzemények a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében, Kanai Tosifumi vezényletével hangzanak el.

Az énekesnőt Mijazaki maga fedezte fel egy meghallgatáson, Inoue Adzumi tiszta, jellegzetes hangja pedig a Ghibli Stúdió világának elválaszthatatlan részévé vált. 1986-ban lett széles körben ismert a Laputa – Az égi palota főcímdalával. Két évvel később a Totoro Sanpo című nyitódalát és Tonari no Totoro című záródalát is ő énekelte: ezek azóta is a repertoárja meghatározó darabjai.

2023-ban súlyos fordulat következett be az életében: pályájának negyvenedik évfordulóját ünneplő jubileumi koncertje próbái közben agyvérzést kapott. Hosszú rehabilitáció után, 2024 őszén tért vissza a színpadra, ahol kerekesszékben énekelt. Azóta ismét koncertezik Japánban, most pedig a magyar közönség is hallhatja.

Európában korábban a párizsi Japan Expo és a londoni Hyper Japan fesztiválon lépett fel. A közönség ezeken a rendezvényeken együtt énekelt vele: a Ghibli-filmek dalait Európában is sokan ismerik.

A koncert az Őszi MondoCon hivatalos előeseménye. Az anime- és mangarajongók találkozója Közép-Európa egyik legnagyobb ilyen rendezvénye, amely több mint huszonötezer látogatót vonz.

Infó: Inoue Adzumi koncertje. Hungexpo, E2 pavilon – Budapest, X. kerület, Albertirsai út 10. 2026. október 16. Kapunyitás: 17.30. Koncertkezdés: 18.30.