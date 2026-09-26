Kijev cáfolja, hogy Trump moszkvai tárgyalásokra kérte volna Zelenszkijt, az ukrán elnök azt mondta, inkább csak rakétán repülne Moszkvába

Vlagyimir Putyin;tárgyalások;cáfolat;Donald Trump;amerikai szenátorok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-09-26 13:18:00 CEST

Az ukrán elnöki hivatal cáfolta azt az értesülést, miszerint Donald Trump amerikai elnök arra ösztönözte Volodimir Zelenszkijt, hogy utazzon Moszkvába tárgyalni Vlagyimir Putyinnal . Az orosz elnök közben kétségbe vonta a tárgyalások felújításának értelmét, amerikai szenátorok pedig Putyin G20-meghívásának visszavonására szólították Trumpot.

Az ukrán elnöki hivatal cáfolta pénteken azt az értesülést, miszerint Donald Trump amerikai elnök arra ösztönözte Volodimir Zelenszkijt, hogy utazzon Moszkvába Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásokra.

„Ez hamis információ” – nyilatkozta az ügy kapcsán újságíróknak Dmitro Litvin elnöki tanácsadó. A Kyiv Independent ukrán hírportál szerint ukrán tisztségviselők elmondták: Trump és Zelenszkij ugyan tárgyalt háromoldalú egyeztetések lehetőségéről az Egyesült Államok részvételével, ám az amerikai elnök nem javasolt moszkvai találkozót Zelenszkij és Putyin között.

A Bloomberg hírügynkség előzőleg – a tárgyalások részleteit ismerő forrásokra hivatkozva – arról számolt be, hogy Trump a New York-i ENSZ-közgyűlés margóján tartott találkozójukon arra biztatta Zelenszkijt, utazzon az orosz fővárosba. A jelentés szerint Zelenszkij elutasította az ötletet, és bosszantotta, hogy a kérdés ismét felmerült. A Fehér Ház nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

Amint arra a Kyiv Independent emlékeztet, a Putyin-rezsim többször is előállt azzal, hogy az orosz főváros adjon otthont a Zelenszkij és Putyin közötti esetleges találkozónak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője legutóbb szeptember 23-án, szerdán jelentette ki: Zelenszkij ellátogathatna Moszkvába, ahol garantálnák a biztonságát. Ukrajna ezzel szemben azt szorgalmazza, hogy a vezetők találkozójára semleges helyszínen kerüljön sor.

Amikor egy orosz újságíró szerdán New Yorkban arról kérdezte Zelenszkijt, mikor akar Moszkvába menni, az ukrán elnök azt felelte: csak „rakétán” utazna oda. De megjegyzését Oroszország ismételt moszkvai meghívásaira reagálva tette, nem pedig a két nappal később a hírekbe került, Trumpnak tulajdonított javaslatra válaszul.

Zelenszkij pénteken arról beszélt újságíróknak, hogy az amerikaiak újabb, technikai szintű háromoldalú tárgyalásokra tettek javaslatot Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével esetleg az Egyesült Arab Emírségekben. Hozzátette, hogy várják a javaslatot az időpontra.

A Kreml ugyanazon a napon közölte, hogy hamarosan sor kerülhet ilyen háromoldalú találkozóra, további részleteket azonban nem árult el. Elemzők szerint az oroszok azonban aligha akarnak most tárgyalni, azt remélik ugyanis, hogy szüntelen légicsapásaikkal a télen engedményekre kényszerítheti Ukrajnát.

Az orosz elnök ismét kétségbe vonja a tárgyalások újrakezdésének értelmét

Putyin pénteken kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja az Ukrajnával folytatandó tárgyalások esetleges újrakezdését; döntését a moszkvai régiót múlt hétvégén ért nagyszabású ukrán dróntámadással indokolta, amely állítása szerint részben szavazóhelyiségeket vett célba az oroszországi parlamenti választás idején.

Putyin azt mondta: Oroszország kész lett volna visszatérni a tárgyalóasztalhoz a szeptember 18–20. közötti duma-választások után, ám a 20-ára virradó éjjel Moszkva ellen 1600 drónnal végrehajtott, ukrán légitámadás megváltoztatta álláspontjukat.

Azok után, amit tettek, alaposan átgondoljuk, mi a teendőnk

– fogalmazott az orosz elnök. A múlt vasárnapi volt a legnagyobb Moszkva elleni ukrán dróntámadás azóta, hogy Oroszország 20222. február 24-én elindította a háborút. Az orosz hatóságok három halálos áldozatról, lakóépületekben keletkezett károkról, valamint a moszkvai olajfinomítót ért találatokról számoltak be. Ipari források szerint a finomítót le kellett állítani, miután mindkét elsődleges feldolgozóegysége megrongálódott.

Putyin azt is mondta, hogy az ezt követő orosz csapások hatékonysága késztette Ukrajnát arra, hogy tűzszünetet kezdeményezzen az energetikai célpontok elleni légitámadásokra vonatkozóan. Állítása azonban figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök már szeptember 14-én kijelentette: Ukrajna támogatná az Egyesült Államok erre vonatkozó javaslatát.

Nem szűnnek az orosz légitámadások

Miközben az orosz elnök a megbántottság hangján beszélt a Moszkva elleni múlt hétvégi ukrán dróntámadásról, a péntek reggel óta Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapások hat ember halálát és 45 ember sebesülését okozták. Az orosz támadások folyamatossá válását mutatja, hogy szombat délelőtt 10 óráig hatszor kellett légiriadót elrendelni az ukrán fővárosban. Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint Kijev négy kerületében keletkeztek károk és öten sérültek meg.

Az ukrán légierő közlése szerint a Kijevet és környékét ért csapások mellett az orosz erők szombatra virradó éjszaka 173 Shahed típusú drónnal, köztük 50 sugárhajtású változattal intéztek támadást Ukrajna további hat régiója ellen.

Előző nap, csütörtökön estig legalább heten vesztették életüket a Kijevet ért orosz támadásokban – köztük két gyermek –, 59-en pedig megsérültek.

Amerikai szenátorok Putyin G20-csúcsra szóló meghívásának visszavonására szólítanak

Az Atlanti-óceán túlpartján mindeközben amerikai szenátorok egy kétpárti csoportja arra sürgeti Donald Trump elnököt, hogy vonja vissza Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a G20 országok december közepi miami csúcstalálkozójára szóló meghívását.

A The Washington Post értesülése szerint a Trumpnak címzett levél 14 aláírója arra figyelmeztetett, hogy

Putyin részvétele kockázatos lehet, mivel „legitimálhatja és normalizálhatja azt a kormányt, amely továbbra is naponta támad ukrán polgári célpontokat”.

A kezdeményezést Roger Wicker republikánus szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke, valamint Jeanne Shaheen demokrata szenátor, a külügyi bizottság rangidős tagja vezette; a levelet további hat demokrata és hat republikánus szenátor is aláírta.

A szenátorok rámutattak arra, hogy Putyin, Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter és az orosz küldöttség más tagjai is amerikai szankciók hatálya alatt állnak, és Putyin diplomáciai elszigeteltségének enyhítése csökkentheti azt a Moszkvára nehezedő nyomást, amely az ukrajnai tűzszünet elfogadására ösztönözné az országot.

A meghívást Marco Rubio jelentette be szerdán New Yorkban. Indoklása szerint Putyint azért hívták meg a G20-ak csúcstalálkozójára, hogy lehetőséget biztosítsanak számára a Trump elnökkel és más világvezetőkkel való egyeztetésre.