Orosz dróntámadás érte Kijevet, legalább ketten meghaltak és 22-en megsérültek

Oroszország;Ukrajna;háború;Kijev;dróntámadás;

2026-09-23 14:00:00 CEST

Vasúti infrastruktúrát, raktárakat és két benzinkutat is találat ért, néhány órával Volodimir Zelenszkij és Donald Trump tárgyalása után.

Legalább két ember meghalt és 22-en megsérültek a Kijevet szerda reggel ért orosz dróntámadásban – írja a Reuters a városi hatóságok közlése alapján.

A csapások vasúti infrastruktúrát, raktárakat, egy üzleti központot és üzemanyagtöltő állomásokat is értek.

A támadás néhány órával azután történt, hogy az ukrán elnök találkozott Donald Trumppal. Volodimir Zelenszkij egy lehetséges, energetikai célpontokra vonatkozó kétoldalú tűzszünetről tárgyalt az amerikai elnökkel, és további Patriot légvédelmi rakétákat kért az Egyesült Államoktól. Közlése szerint a megbeszélésen nem született megállapodás.

A kijevi polgármester, Vitalij Klicsko arról számolt be, hogy egy drón eltalált egy kilencemeletes épületet, valamint egy üzleti központot és raktárakat. Az Ukrnafta azt írta, egyik benzinkútját is találat érte; a hatóságok szerint összesen két töltőállomást támadtak meg. A vasúttársaság egyik dolgozója is megsérült.

A Reuters megjegyzi, ez volt az egyik legsúlyosabb kijevi támadás azóta, hogy Oroszország a nyáron gyorsabb, nagy magasságban repülő sugárhajtású drónokat kezdett bevetni a főváros és környéke ellen. Ezek elfogása nehezebb az ukrán légvédelem számára.

Az ukrán elnök azt mondta, készen áll bármilyen formájú energetikai tűzszünetre Moszkvával, amennyiben Oroszország is leállítja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat. A Kreml szerdán ugyanakkor azt közölte, hogy egyelőre nem adottak a feltételek az újabb béketárgyalásokhoz, és magas szintű találkozót sem terveznek.