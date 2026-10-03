Úgy tűnik, a Magyar-kormány belevág a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasútprojektbe, 19 milliárdot költenének az előkészületekre

közlekedés;gyorsvasút;Magyar Közlöny;

2026-10-03 11:40:00 CEST

A kabinet több egyéb közlekedési projektre is számol uniós támogatással.

Kormányhatározat jelent meg a péntek esti Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök szignójával arról, milyen projektekkel jelentkezik Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF2 Reflow nevű pályázatára, amelynek keretében újraosztják a korábbi pályázatokban fel nem használt pénzeket.

A projektek között az egyik nagyobb tételt a Budapest-Bécs/Varsó nagysebességű vasút magyarországi vonalszakaszainak létesítéséhez szükséges feladatok elvégzése jelenti, amelynek tervezett bruttó összköltségét 19 milliárd 50 millió forintra teszi a kormány. Ebből 11 milliárd 4 millió forint lenne az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosítandó támogatás, a maradék 8 milliárd 46 millió forintot hazai költségvetési támogatással fedeznék.

A projekt keretében első lépésben úgynevezett elvi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készülne a nagysebességű vasút nyíltvonali szakaszaira, valamint a nagysebességű vasút és a meglévő vasúti hálózat nyíltvonali kapcsolataira, emellett költenének a pénzből a kapcsolódó tervpályázati, városépítészeti és egyéb kiegészítő tervezési feladatokra is.

Ismeretes, hogy egy közép-európai nagysebességű vasútról szóló projekt régóta hever az asztalon, az azonban az eddigi tervek alapján kevéssé várható, hogy a tényleges építkezés még ebben az évtizedben megindulna. Mindenesetre, legutóbb a V4-ek júniusi gödöllői csúcstalálkozóján írtak alá egy memorandumot erről az érintett országok.

A kormányhatározat ezen kívül még 5 projektet nevez meg, a legnagyobb tétel a Budapesten és Kölnben megvalósítani tervezett közös, úgynevezett TARMAC program, amelynek célja, hogy a két város reptereinek bizonyos részeit polgári és védelmi célú kettős hasznosításra alkalmassá tegyék. Ez 22,715 milliárd forintba fog kerülni, amelyből 8,943 milliárd lenne uniós támogatás, a maradék 13,772 milliárd pedig önerő.

Ezeken felül kisebb költségvetési igényű projekteket is részletez a kormányhatározat. A Balatonszentgyörgy–Gyékényes határon átmenő vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítésére, új deltavágány létesítésével bruttó 4,163 milliárd forintot szán a kormány, amelyből 3,539 milliárd lenne az uniós támogatás és 624,5 millió a hazai költségvetési támogatás. Az úgynevezett DTI4CCAM projekt keretében az autonóm, intelligens közúti közlekedést támogató útmenti infrastruktúra- és informatikai rendszerfejlesztést támogatnák 279,5 millió forint összköltségen, amelyből 110 millió lenne az uniós támogatás, 169,5 millió a hazai forrás. 2,48 milliárd forintért 4, egyenként legalább 1 MW teljesítményű nehéztehergépjármű-töltőpontot létesítene Tolmácson, a 2-es út mellett az E.ON Drive Infrastructure Hungary Kft. A pénzből 586,9 millió forint lenne az uniós segítség, a maradék csaknem 1,9 milliárd forint önerő. Mindemellett szerepel a listában egy nemzetközi, katonai mobilitási projekt is, az úgynevezett European Dual-Use Corridor Partnership, amely a katonai folyosók infrastrukturális hiányait és határon átnyúló függőségeit vizsgálná, ehhez azonban nem tüntették fel, hogy pontosan milyen költségekkel jár és mennyi támogatást igényelne hazánk.