közlekedés;gyorsvasút;Magyar Közlöny;

Úgy tűnik, a Magyar-kormány belevág a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasútprojektbe, 19 milliárdot költenének az előkészületekre

A kabinet több egyéb közlekedési projektre is számol uniós támogatással.

Kormányhatározat jelent meg a péntek esti Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök szignójával arról, milyen projektekkel jelentkezik Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF2 Reflow nevű pályázatára, amelynek keretében újraosztják a korábbi pályázatokban fel nem használt pénzeket.

A projektek között az egyik nagyobb tételt a Budapest-Bécs/Varsó nagysebességű vasút magyarországi vonalszakaszainak létesítéséhez szükséges feladatok elvégzése jelenti, amelynek tervezett bruttó összköltségét 19 milliárd 50 millió forintra teszi a kormány. Ebből 11 milliárd 4 millió forint lenne az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosítandó támogatás, a maradék 8 milliárd 46 millió forintot hazai költségvetési támogatással fedeznék.

A projekt keretében első lépésben úgynevezett elvi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készülne a nagysebességű vasút nyíltvonali szakaszaira, valamint a nagysebességű vasút és a meglévő vasúti hálózat nyíltvonali kapcsolataira, emellett költenének a pénzből a kapcsolódó tervpályázati, városépítészeti és egyéb kiegészítő tervezési feladatokra is.

Ismeretes, hogy egy közép-európai nagysebességű vasútról szóló projekt régóta hever az asztalon, az azonban az eddigi tervek alapján kevéssé várható, hogy a tényleges építkezés még ebben az évtizedben megindulna. Mindenesetre, legutóbb a V4-ek júniusi gödöllői csúcstalálkozóján írtak alá egy memorandumot erről az érintett országok.

A kormányhatározat ezen kívül még 5 projektet nevez meg, a legnagyobb tétel a Budapesten és Kölnben megvalósítani tervezett közös, úgynevezett TARMAC program, amelynek célja, hogy a két város reptereinek bizonyos részeit polgári és védelmi célú kettős hasznosításra alkalmassá tegyék. Ez 22,715 milliárd forintba fog kerülni, amelyből 8,943 milliárd lenne uniós támogatás, a maradék 13,772 milliárd pedig önerő.

Ezeken felül kisebb költségvetési igényű projekteket is részletez a kormányhatározat. A Balatonszentgyörgy–Gyékényes határon átmenő vasúti vonalszakasz korszerűsítésének előkészítésére, új deltavágány létesítésével bruttó 4,163 milliárd forintot szán a kormány, amelyből 3,539 milliárd lenne az uniós támogatás és 624,5 millió a hazai költségvetési támogatás. Az úgynevezett DTI4CCAM projekt keretében az autonóm, intelligens közúti közlekedést támogató útmenti infrastruktúra- és informatikai rendszerfejlesztést támogatnák 279,5 millió forint összköltségen, amelyből 110 millió lenne az uniós támogatás, 169,5 millió a hazai forrás. 2,48 milliárd forintért 4, egyenként legalább 1 MW teljesítményű nehéztehergépjármű-töltőpontot létesítene Tolmácson, a 2-es út mellett az E.ON Drive Infrastructure Hungary Kft. A pénzből 586,9 millió forint lenne az uniós segítség, a maradék csaknem 1,9 milliárd forint önerő. Mindemellett szerepel a listában egy nemzetközi, katonai mobilitási projekt is, az úgynevezett European Dual-Use Corridor Partnership, amely a katonai folyosók infrastrukturális hiányait és határon átnyúló függőségeit vizsgálná, ehhez azonban nem tüntették fel, hogy pontosan milyen költségekkel jár és mennyi támogatást igényelne hazánk.

Közben Csécsi Somát és egy másik kommunikációs munkatársat áthelyeztek az úgynevezett kékharisnyaügy miatt.