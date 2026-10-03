Jegyzőkönyv helyett egy feltartott középső ujjról készült fotót kapott egy nő a rendőrségtől

rendőrség;BRFK;kommunikáció;ORFK;

2026-10-03 10:08:00 CEST

Közben Csécsi Somát és egy másik kommunikációs munkatársat áthelyeztek az úgynevezett kékharisnyaügy miatt.

Jegyzőkönyv helyett egy feltartott középső ujjról kapott fotót egy nő a XI. kerületi rendőrkapitányságról, a történtek miatt panaszt tett - számolt be az RTL Híradó.

A nő előzőleg becsületsértés miatt tett feljelentést és az erről szóló hivatalos irat másolatát szerette volna elkérni, miután állítása szerint egy 20 ezres követőszámmal rendelkező influenszer többször emberi méltóságát sértő bejegyzéseket posztolt róla.

A nő a csatornához eljuttatta a középső ujjas fotót, az e-mailen pedig látszik, hogy azt hivatalos rendőrségi címről küldték. Az érintett elmondása szerint annyira lesokkolódott az egészen, hogy órákig azon gondolkodott, mit is tegyen, hiszen azért fordult a rendőrséghez, hogy segítséget kérjen. Másnap felhívta az obszcén csatolmányt elküldő rendőrt, aki elnézést kért, de a háttérben állítólag hallatszódott, ahogy a kollégái röhögnek. A nő ezt követően panaszt tett a BRFK-nál, az Igazságügyi Minisztériumnál és a Belügyminisztériumnál is. Ennek hatására egy belső vizsgálat indult el.

A XI. kerületi rendőrkapitányság vezetője elnézést kért tőle, és arról tájékoztatta, hogy a rendőrhadnagy „figyelmetlenül” járt el, és adminisztrációs hiba miatt, „egy tévesen iktatott, a hivatali kommunikációval szemben elvárt magatartási normákkal összeegyeztethetetlen” fényképet továbbított. Az RTL Híradó megkeresésére a BRFK azt közölte, hogy az érintett rendőr felelősségre vonása megtörtént, ám hogy ez pontosan mit is jelent, azt nem részletezték.

Közben a csatorna fejleményeket közölt azzal az üggyel kapcsolatban is, amikor a HVG újságírójának, Martini Noéminek a nőket ért utcai zaklatásokról szóló interjúkérelmére a rendőrségtől véletlenül egy belső levelezést küldtek el neki válaszul, amiben az állt, hogy „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”. Az RTL Híradó most arról számolt be, hogy az ORFK belső vizsgálata lezárult az ügyben, ennek eredményeképp két kollégát arrébb tettek a kommunikációs területről. A csatorna úgy tudja, egyikük Csécsi Soma szóvivő. „A rendőrség munkatársaitól minden körülmények között kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várunk el” - szögezte le az ORFK.