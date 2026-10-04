Válságban a német katolikus egyház, sorozatban mondanak le a vezetők

Németország;válság;lemondás;katolikus egyház;vezetés;

2026-10-04 10:55:00 CEST

Karl-Heinz Wiesemann és Heinrich Timmerevers távozása ismét ráirányította a figyelmet a német katolikus egyház vezetőinek gondjaira. A visszaélési ügyek feltárása, a paphiány, a hívek számának apadása és az egyházmegyék átszervezése egyre inkább válságmenedzseri munkává teszi a püspöki hivatal működését.

Németországban az elmúlt években több megyés püspök is jóval a kánonjogban rögzített 75 éves korhatár előtt távozott. A legutóbbi két eset különösen feltűnő: XIV. Leó pápa nemrégiben elfogadta a 66 éves speyeri püspök, Karl-Heinz Wiesemann lemondását, szeptember elején pedig a 74 éves Heinrich Timmerevers, Drezda–Meissen püspöke vonult vissza. A német katolikus portál, a katholisch.de szerint a két döntés ismét felvetette, hogy a mai püspöki szolgálat terhei mennyire oszthatók meg, és fenntartható-e még a hagyományos, erősen személyhez kötött egyházmegyei vezetési modell. Az elmúlt négy évben több német egyházmegye élén is korai váltás történt, így a jelenséget egyre kevésbé lehet pusztán egyéni élethelyzetek sorozataként kezelni.

Timmerevers azzal indokolta döntését, hogy életkorával csökkent a teherbírása, egyre több regenerálódásra van szüksége, és az egyházmegye vezetését fiatalabb kézbe szeretné adni. Püspöki szolgálatának huszonötödik évfordulója környékén vonult vissza, tíz évvel azután, hogy átvette a Drezda–meisseni Egyházmegye irányítását. Wiesemann ennél jóval korábban, 66 évesen kért felmentést; korábban pszichoszomatikus panaszok miatt már szüneteltetnie kellett a munkáját.

A speyeri püspök helyzetét tovább nehezítette az egyházmegye múltjának feltárása. A szexuális visszaélésekkel foglalkozó független vizsgálatok, az áldozatok meghallgatása és a szervezeti felelősség tisztázása a német püspöki kar egészére komoly nyomást gyakorol. A püspökök ma egyszerre lelkipásztorok, munkáltatók, válságkezelők és olyan intézmények vezetői, amelyeknek a korábbi mulasztásokért is felelősséget kell vállalniuk. A nyilvánosság ráadásul gyorsabb és átláthatóbb reakciókat vár, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ezért egy-egy régi ügy előkerülése közvetlenül a hivatalban lévő püspök vezetői felelősségévé válik.

A korai távozások nem Wiesemann és Timmerevers lemondásával kezdődtek.

Gregor Maria Hanke, Eichstätt bencés püspöke 2025-ben, 70 évesen mondott le, és azt hangsúlyozta, hogy vissza szeretne térni a közvetlenebb lelkipásztori szolgálathoz. Korábban Paderborn érseke, Hans-Josef Becker és Bamberg püspöke, Ludwig Schick is a korhatár előtt adta át a helyét. Franz-Josef Bode, Osnabrück püspöke pedig 2023-ban, 72 évesen távozott, miután egy vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel a visszaélési ügyek kezelésében.

A háttérben a német katolikus egyház gyors átalakulása áll. Évről évre százezrek lépnek ki az egyházból, csökkennek az egyházadó-bevételek, egyre súlyosabb a paphiány, ezért plébániákat vonnak össze, ingatlanokat adnak el, és teljes egyházmegyei szervezeteket alakítanak át. Közben a világi hívek nagyobb beleszólást követelnek a döntésekbe, a szinodális reformfolyamat pedig a hatalom megosztásáról, a nők szerepéről és az egyházi vezetés ellenőrizhetőségéről is vitát nyitott.

A kánonjog szerint a megyés püspöknek 75 éves korában fel kell ajánlania lemondását a pápának, aki dönt annak elfogadásáról.

A szabály azonban azt is kimondja, hogy betegség vagy más súlyos ok miatt a püspök korábban is kérheti felmentését. A német esetek ezért nem jelentenek jogi rendkívüliséget. A feltűnő inkább az, hogy rövid időn belül több egyházmegye vezetője is élt ezzel a lehetőséggel, és közülük többen nyíltan a fizikai vagy lelki terhelésre hivatkoztak. Franz Jung würzburgi püspök már nyilvánosan felvetette, hogy érdemes volna újragondolni a korhatárt, mások inkább meghatározott hivatali időről vagy a döntési terhek szélesebb megosztásáról beszélnek.

A Vatikán a korhatár elérése után esetről esetre dönt a hosszabbításról, és az utód kiválasztásának ideje is befolyásolhatja, meddig marad hivatalban egy főpásztor. Ugyanakkor Leó pápa korábban jelezte, nem kívánja évekkel meghosszabbítani a püspök megbízatását.

A német katolikus egyházban a következő években több vezetőváltás is várható pusztán az életkor miatt, miközben a hívek számának csökkenése és a pénzügyi alkalmazkodás tovább folytatódik. A korai lemondások ezért nem önmagukban jelentenek „vatikáni fordulatot”, hanem annak látványos tünetei, hogy a püspöki tisztség feltételei megváltoztak. Rómának pedig nemcsak megfelelő utódokat kell találnia, hanem arra is választ kell adnia, miként lehet hosszabb távon működőképesebbé tenni az egyházmegyei vezetést.