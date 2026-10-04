Kijevbe érkezett Friedrich Merz, szerinte Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van

Németország;Ukrajna;Kijev;Friedrich Merz;Volodimir Zelenszkij;

2026-10-04 09:09:00 CEST

A tárgyalások egyik központi témája az elfogó drónok gyorsított gyártása lehet.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap kora reggel Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és várhatóan véglegesítik a két ország közötti megállapodást különböző típusú drónok közös gyártásáról.

Német kormányzati források szerint Berlin egymilliárd euró, már korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények javítására és helyreállítására fordítanak.

A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel.

Merz kijelentette, azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van. Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogy

ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”.

A kancellárt Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter, valamint a német védelmi és energiaipar vállalatok vezetőiből álló küldöttség kíséri. A delegációban mások mellett a Siemens Energy, a Hensoldt, a Diehl Defence és a Quantum Systems vezetői vesznek részt.

A tárgyalások egyik központi témája az elfogó drónok gyorsított gyártása lehet. A német Quantum Systems védelmi technológiai vállalat már sikeresen tesztelt olyan eszközöket, amelyeket a nagy sebességű, sugárhajtású orosz támadó drónok elfogására szánnak. A Quantum Systems és az ukrán WIY Drones áprilisban Quantum WIY Industries néven közös vállalatot hozott létre a Strila elfogó drón és kapcsolódó légvédelmi technológiák gyártására.

Zelenszkij szerdán, a Merz kancellárral folytatott telefonbeszélgetése után közölte, hogy Ukrajna hamarosan véglegesíti Németországgal a drónok, rakéták és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek gyártásáról szóló megállapodást.

A tervek között olyan, több mint ezer kilométer hatótávolságú fegyverek közös fejlesztése és gyártása is szerepel, amelyekkel Ukrajna mélyen Oroszország területén lévő célpontokat támadhat.

Német kormányzati források szerint a fokozott együttműködés Németország számára is előnyös, mert technológiai és pénzügyi források áramolhatnak vissza a német hadiiparba, és erősíthetik a kritikus infrastruktúra dróntámadások elleni védelmét.

Merz kijevi látogatásán várhatóan az Európai Unió által kért reformok, köztük a korrupció elleni fellépés előmozdítását is sürgeti az ukrán vezetésnél.

Az orosz külügyminisztérium szombaton arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy ne tartózkodjanak Ukrajnában, illetve ne utazzanak oda.

Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg folytatja az ukrajnai célpontok elleni, általa megtorló jellegűnek nevezett támadásokat az elmúlt hónapokban Oroszország ellen végrehajtott ukrán csapások miatt.