Patriot-rakéták újabb csomagjához juthat Ukrajna egy friss megállapodás alapján

megállapodás;Ukrajna;Egyesült Államok;diplomácia;Patriot rakéták;beszerzés;Donald Trump;ENSZ közgyűlés;Volodimir Zelenszkij;

2026-09-25 15:11:00 CEST

Ukrajna nagyon fontos megállapodásra jutott az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez való rakéták következő csomagjáról – közölte az ENSZ Közgyűlésén részt vevő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, további részleteket azonban nem árult el.

Az ukrán elnök hetek óta házal a szövetséges kormányoknál, hogy adjanak át néhány darabot a rendelkezésükre álló Patriot rakétákból, miután Oroszország folyamatossá vált légitámadásai közepette Kijev súlyos hiánnyal küzd a légvédelmi lövedékekből, mindenekelőtt az orosz ballisztikus rakéták elfogásában egyedül hatékonynak bizonyult Patriotokból.

Volodimir Zelenszkij az egyesült államokbeli ukrán közösség vezetőivel tartott találkozóján mondta el, hogy Kijev hamarosan további Patriot elfogórakétákhoz juthat. Azt azonban nem árulta el, hogy melyik országtól kapják a rakétákat.

Ma sikerült megállapodást kötnünk – hogy kivel, azt nem fogom megmondani – a Patriot-rendszerekhez való rakéták egy szállítmányáról

– mondta Volodimir Zelenszkij az Evropejszka Pravda ukrán hírportál jelentése szerint. Ez egy fontos döntés, nagyon fontos. Eredményre jutottunk – tette hozzá. Az elnök nem tért ki arra, hogy mikor érkezhetnek meg a rakéták vagy hogy mennyit kap belőlük Ukrajna.

Volodimir Zelenszkij eddigi New York-i erőfeszítései

Mostani egyesült államokbeli látogatásán az ukrán elnök beszédet mondott az ENSZ Közgyűlésében és a világ számos vezetőjével találkozott, köztük Donald Trump amerikai elnökkel. Beszámolók szerint Trumppal beszéltek arról is, hogy Ukrajnának a tél közeledtével sürgősen szüksége van utánpótlásra a Patriot rakétákból, de tárgyalásuk után konkrét döntéseket nem jelentettek be.

A Kyiv Independent a fejlemény kapcsán felidézte, hogy szeptember 15-i kongresszusi dokumentumok szerint az Egyesült Államok kész jóváhagyni 10 darab Patriot elfogórakéta Németországból Ukrajnába történő átadását, bár nem világos, pontosan mikor kapja meg a szállítmányt Kijev. A csomag értéke 29,6 millió dollár.

Ennél nagyságrendekkel jelentősebb az amerikai külügyminisztérium egy szeptember 18-i bejelentése, amely szerint jóváhagyták légvédelmi eszközök Ukrajnának való eladásának lehetőségét – összesen 2,7 milliárd dollár (mintegy 865 milliárd forint) értékben.

A csomag egyebek közt Sz-300-as típusú (vagy annak megfelelő) és GAM-67-es rakétákat tartalmaz, továbbá drónelhárító radarrendszereket, megnövelt hatótávolságú lézervezérlésű légvédelmi rendszereket, drónelhárító radarokat, valamint mobil indítóállványokhoz való módosítókészleteket.

Amióta Trump 2025-ben ismét hivatalba lépett, az Egyesült Államok leállította az Ukrajnának nyújtott védelmi finanszírozást és fegyverszállításokat, így Kijevnek más szövetségeseinek támogatására kell támaszkodnia a kulcsfontosságú fegyverrendszerek beszerzésében.

A NATO koordinálásában erre a célra dolgozták ki az Ukrajna Priorizált Igénylistájának (PURL) nevezett programot, amelynek keretében az európai szövetségesek, valamint Kanada amerikai fegyvereket és hadifelszerelést vásárolhatnak Ukrajna számárra.

Az Ukrajna által kért Patriot elfogórakéták beszerzése azonban rendkívül nehézzé vált idén, mivel az Egyesült Államok és Izrael február végén indított, Irán elleni háborúja miatt a készletek jelentős részét a Közel-Keletre irányították át, ahol az amerikaiak és szövetségeseik szakértők szerint több évnyi gyártási mennyiséget lőttek el ezekből.

Az RBC Ukraine hírportál a csütörtöki bejelentésről írva megemlítette, hogy Volodimir Zelenszkij egy korábbi New York-i tájékoztatóján azt mondta:

Ukrajna mintegy 100 rakétát igyekszik összegyűjteni, amelyeket egyesével vagy kettesével kap meg közvetlenül a világ vezetőitől. Az elnök szerint az egyetlen ország, amely képes nagyszabású segítséget nyújtani, az Egyesült Államok.

A Kyiv Post hírportál ugyanakkor arra is rámutatott, hogy bár Kijev korábban kritikus hiányra figyelmeztetett ezen a téren, Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a csütörtökre virradó éjjel az ukrán légvédelem a beérkező orosz ballisztikus rakéták 60 százalékát le tudta lőni, ami javulást jelent a július hónapi mindössze 29 százalékos elfogási arányhoz képest, és arra utal, írja a portál, hogy némi segítség már megérkezett.

Az ukrán elnök augusztus elején úgy nyilatkozott, hogy az amerikai készletek alig 5 százaléka elegendő lenne Ukrajna védelmére a közelgő télen, néhány héttel korábban pedig 300 rakétát kért Washingtontól a téli időszakra.