Marine Le Pen leszögezte, ő bízik pártja antiszemita üzenetek miatt botrányba keveredett elnökében

Franciaország;Marine Le Pen;Jordan Bardella;

2026-10-04 10:19:00 CEST

Jordan Bardella pedig közölte, hogy feljelentést tesz hamisítás és hamisítvány felhasználása miatt.

Bizalmáról biztosította Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) köztársasági-elnökjelöltje Jordan Bardellát, miután a Mediapart oknyomozó internetes újság a pártelnöknek tulajdonított antiszemita üzeneteket hozott nyilvánosságra, ezeket azonban az érintett hamisítványoknak tartja.

– Teljes mértékben bízom Jordanban – jelentette ki szombat este Marine Le Pen a La Tribune Dimanche című francia hetilapnak. A 2027-es elnökválasztáson a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt két nappal azután szólalt meg, hogy a botrányt hétfőn kirobbantó portál bizonyítékként közzé tette a messengeren 2013 és 2015 között küldött antiszemita üzenetváltások képernyőmentéseit, amelyeket bírósági végrehajtó hitelesített.

A Mediapart hétfőn este egy sor antiszemita üzenetváltás tartalmát tette közzé, amelyeket a portál szerint Bardella 2013 és 2015 között magánbeszélgetéseiben küldött, nem sokkal azután, hogy 17 évesen csatlakozott az RN elődpártjához, a Nemzeti Fronthoz.

Miután Jordan Bardella „durva hamisítványoknak” nevezte az üzeneteket, és jelezte, hogy rágalmazás miatt feljelentést tesz, a lap csütörtök este képernyőmentéseket, valamint olyan, a Metától, a Facebook anyavállalatától lekért adatokat is közölt, amelyek bizonyítják, hogy az üzeneteket utólag nem módosítottak, és eredetileg Jordan Bardella fiókjából küldték el.

Az újság szerint a beszélgetések során felfedett életrajzi elemek – amelyekről később Bardella az önéletrajzi kötetében is írt – bizonyítják, hogy az üzenetek küldője valóban Jordan Bardella volt, aki akkoriban a párt fiatal aktivistája volt. Emellett a lap bemutatta az ellenőrzés módszerét és háttéranyagokat is. A szerkesztőség szerint a nyomozást tavasszal kezdték, tucatnyi emberrel készítettek interjút, akik megerősítették, hogy Bardella fiatalon antiszemita körökben mozgott.

Az RN elnöke csütörtök este úgy fogalmazott, hogy a Mediapart „álbizonyítékokat” és „durva hamisítványokat”, „montázsokat”, „manipulált képernyőmentéseket”, és „nyilvánvalóan soha nem mondott kijelentéseket” tett közzé.

Azt is bejelentette, hogy feljelentést tesz hamisítás és hamisítvány felhasználása miatt.

Bár Marine Le Pen kedden egy sajtótájékoztatón „őrületnek” nevezte a Mediapartban írtakat, és azt tanácsolta a lapnak, hogy húzzon magára „kevláröltönyt”, azaz golyóálló mellényt, amióta csütörtökön a lap közzétette a bizonyítékait, a szélsőjobboldali politikus hallgatásba burkolózott.

Az elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant botrány válságot okozott a már hetek óta kampányoló és a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt, Marine Le Pen stratégiájában, aki korábban jelezte: megválasztása esetén Jordan Bardellát nevezi ki miniszterelnöknek.

A két politikus között ugyanakkor az elmúlt hetekben több gazdasági és társadalmi kérdésben is nézeteltérés mutatkozott, ilyen volt a nyugdíjkorhatár csökkentése és a muzulmán fejkendő utcai viselésének betiltása.

Marine Le Pen több mint 15 éve dolgozik pártja szalonképessé tételén, amióta átvette az apja, a rasszizmusért és holokausztrelativizálásért többszörösen elítélt Jean-Marie Le Pen és egykori Waffen-SS-tagok által 1972-ben alapított, nyíltan szélsőjobboldali és antiszemita Nemzeti Front irányítását, majd 2018-ban átnevezte Nemzeti Tömörüléssé.

A párthoz alig 17 évesen, 2012-ben csatlakozó Jordan Bardellának Marine Le Pen 2022-ben adta át a pártvezetést. Az új pártelnököt azóta hivatalosan is meghívta az izraeli kormány egy antiszemitizmus elleni konferenciára Izraelbe.