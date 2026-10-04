A fővárost is támadják a jemeni kormányerők, közeledik a nagy szaúdi offenzíva

Jemen;Szaúd-Arábia;jemeni huszi lázadók;

2026-10-04 11:14:00 CEST

A nemzetközileg elismert jemeni vezetéshez hű erők vasárnap hajnalban csapásokat mértek Szanaára és Szaadára. A húszik légitámadásról számoltak be, Rijád azonban nem erősítette meg közvetlen részvételét. A műveletek egy szélesebb, szaúdi támogatású hadjárat előjelei lehetnek.

Új szakaszába lépett a jemeni háború vasárnap hajnalban. A nemzetközileg elismert kormányhoz hű fegyveres erők közölték, hogy csapásokat mérnek az Irán által támogatott húszikra a fővárosban, Szanaában, valamint a mozgalom északi fellegvárában, Szaadában. A katonai szóvivő „létfontosságú célpontok” támadásáról beszélt, részleteket azonban nem közölt. A húszik által ellenőrzött al-Masirah televízió azt állította, hogy Szanaát szaúdi légicsapás érte, amit Rijád azonnal nem erősített meg.

A vasárnapi támadások azért különösen jelentősek, mert a konfliktus az elmúlt hónapokban ismét gyorsan eszkalálódott. A 2022-es fegyvernyugvás után a frontok nagyrészt elcsendesedtek, az idén azonban a szélesebb iráni−amerikai háború átterjedt Jemenre is. A húszik júliusban tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben, támadásokat indítottak szaúdi terület és hajóforgalom ellen, közben pedig jelentős területeket foglaltak el a Vörös-tenger partvidékén.

Szaúd-Arábia válaszul ismét légicsapásokat hajtott végre Jemenben, és támogatja a húszik ellen harcoló kormányerőket.

Egybehangzó médiaértesülések szerint Rijád egy nagyobb offenzíva lehetőségét vizsgálja, melynek célja a húszik tengeri és szárazföldi pozícióinak visszaszorítása, valamint a vörös-tengeri hajózás biztonságának a helyreállítása lenne. A Szanaa és Szaada elleni mostani támadások ezért már egy előkészítés alatt álló szélesebb hadművelet részei is lehetnek.

A jemeni kormányerők a hét elején Taizz térségében is több légicsapásról számoltak be. Ez a front stratégiai jelentőségű, mert összeköti az ország északi és déli részeit, s ellenőrzése befolyásolja a Vörös-tenger partvidékéhez vezető útvonalakat. Ha a légi műveleteket összehangolt szárazföldi támadás követi, a húszik egyszerre több irányból kerülhetnek nyomás alá. A kormányoldal azonban továbbra is megosztott, s különböző déli, törzsi és regionális támogatású alakulatokból áll.

Szanaa 2014 óta a húszik kezén van. A mozgalom akkor kiszorította a központi kormányt a fővárosból, majd gyorsan terjeszkedett dél felé. Szaúd-Arábia 2015-ben katonai koalíció élén avatkozott be, de az évekig tartó légiháborúban nem tudták legyőzni a felkelőket. A frontvonalak később megmerevedtek, miközben a civil lakosság súlyos árat fizetett: élelmiszerhiány, járványok, infrastruktúra-pusztulás és tömeges belső menekülés kísérte a konfliktust.

A 2022-es ENSZ-közvetítésű fegyvernyugvás után Szaúd-Arábia közvetlen tárgyalásokat is kezdett a húszikkal, és egyre világosabban jelezte, hogy ki akar lépni a költséges háborúból. A szaúdi−iráni diplomáciai közeledés egy ideig növelte a politikai rendezés esélyét. Ez az egyensúly azonban 2026-ban felbomlott: a húszik újra regionális katonai szereplőként léptek fel, Rijád pedig ismét közvetlen biztonsági fenyegetésként kezeli őket.

A Báb el-Mandeb szoros a Vörös-tenger déli kapuja, és az Ázsia, Európa, valamint a Szuezi-csatorna közötti kereskedelem egyik kulcsútvonala.

A húszik korábbi tengeri támadásai már arra kényszerítettek több hajózási vállalatot, hogy Afrika megkerülésével közlekedjen. Ez napokkal hosszabb útvonalat, nagyobb üzemanyagköltséget és drágább biztosítást jelent, ami az európai ipar szállítási költségeiben is megjelenik.

A humanitárius kockázat közben ismét nő. Jemen lakosainak milliói szorulnak segélyre, az egészségügyi rendszer töredezett, az ivóvíz- és élelmiszer-ellátás sok térségben bizonytalan. Egy hosszabb Szanaa elleni légi hadjárat különösen veszélyes lenne, mert a sűrűn lakott fővárosban a katonai és polgári infrastruktúra sok helyen egymás közvetlen közelében található. A húszik ráadásul ma már jóval fejlettebb rakéta- és drónarzenállal rendelkeznek, mint a háború első éveiben.

A következő napokban az lesz a döntő, hogy a vasárnapi csapások korlátozott műveletet jelentenek-e, vagy egy szélesebb hadjárat nyitányát. Ha a szaúdi légierő tartósan visszatérne Jemen fölé, az gyakorlatilag véget vetne a 2022 után kialakult enyhülési időszaknak.