Csányi demonstrálta, hogy csak Rossiban gondolkozik, de a szövetségi kapitány ettől még nem aludhat nyugodtan

MLSZ;Csányi Sándor;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Nemzetek Ligája;

2026-10-04 16:03:00 CEST

Nem hagyta fent a magas labdát Csányi Sándor, a magyar válogatott edzőtáborában személyesen erősítette meg posztján a szövetségi kapitányt az előző héten. Marco Rossi a pénteki 1-0-s győzelem utáni nyilatkozatában külön köszönetet mondott ezért az MLSZ elnökének. Hétfőn Ukrajna ellen újabb NL-meccs lesz.

A gesztus egyértelmű üzenet. Csányi Sándor elnök Rossival képzeli el a válogatott jövőjét, miután az előző héten Telkiben személyesen erősítette meg: nincs tervben ellenkező forgatókönyv. A szövetség tavaly 2030 júniusáig hosszabbította meg az olasz szerződését, vagyis papíron hosszú távra tervez vele. Helyzete azonban legfeljebb annyira atombiztos, mint Pakson az áramtermelés – ami bizonyos körülmények között beavatkozást igényel. Rossi tavaly novemberben a világbajnoki pótselejtezőről, így a nyári világbajnokságról is lemaradt a válogatottal, holott korábban ezt Csányi elnök célként fogalmazta meg.

Így viszont jubilált a magyar futball: immáron negyven éve igazoltan van távol a vb jelentette sportági fősodortól.

A kudarc után Rossinak az MLSZ elnöksége előtt kellett értékelnie munkáját, beszámolóját pedig elfogadták, s végül megerősítették posztján, egyúttal a kérésnél erősebb üzenetet küldtek: megújulást várnak tőle.

A Nemzetek Ligája-sorozatban három forduló után egy vereség, egy döntetlen és egy győzelem a mérlege, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szövetség hejehujázna örömében. A Georgia elleni pénteki siker a Puskásban (1-0) valamit javított a helyzeten, de a következő mérkőzések eredményei továbbra is meghatározzák, mennyire lesz stabil Rossi pozíciója. Sőt, az eredménykényszernél pontosabb meghatározás nem is létezik a jelenlegi helyzetre: hétfőn legalább egy pontot szereznie kell a nemzeti csapatnak az ukránok ellen a nagyszombati stadionban rendezett partin (ami a háború miatt lesz Szlovákiában), mert ez a minimális feltétele annak, hogy meccsben maradjon a válogatott, és reális esély legyen a feljutásra az NL másodosztályát jelentő B divízióból.

Hiányozni fognak a hiányzók

Egy újabb vereség Ukrajnától ezt húzza keresztül, tudniillik a hárompontos hátrány, illetve a végelszámolásnál az egymás elleni eredmények még pontazonosság esetén is a riválisnak kedveznek. A döntetlennel mindkét csapat öt ponttal várhatja a novemberi folytatást, míg a magyar siker azt jelentené, hogy Rossiék legalább a második helyen zárnák ezt a négymeccses sorozatot, Ukrajna pedig hárompontos hátrányba kerülne.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a combsérülés miatt hiányzó Varga Barnabás és Sallai Roland, illetve Redzic Damir mellett újabb kulcsjátékos esett ki, mivel az előző meccsen győztes gólt szerzett Kerkez Milos két sárga lap miatt nem játszhat. Nélküle viszont felborulhat a hátsó alakzat stabilitása, melynek révén eddig csak egy gólt kapott a válogatott.

A legnagyobb gondot nem is annyira a hátsó, mintsem a támadószekció okozza: elengedhetetlen volna a gólszerzés, ami az eddigiek alapján nem kifejezetten erőssége a csapatnak.

A nagyszombati Ukrajna–Magyarország meccs hétfőn 20.45-kor kezdődik (tv: M4 Sport). A magyar futball jelenlegi helyzetében az volna a legnagyobb eredmény, ha Csányi Sándornak utána nem lenne oka megint meglátogatnia Rossit.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló

Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat, 20.45

Észak-Írország–Georgia, Belfast, 20.45

A csoport állása: 1. Észak-Írország 7 pont, 2. Ukrajna (1-3) 4, 3. MAGYARORSZÁG (1-1) 4, 4. Georgia 1.